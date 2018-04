Prova ad andare in scena la coalizione dei Tuttidentro

Adria (Ro) – Uno spot decisamente conosciuto chiedeva: “” e poi tra jingle ed immagini felici suggeriva come fare. Ad Adria una regia a più mani sta cercando di fare altrettanto, ma confida più nel passaparola che non nei passaggi formali, perchéprofessionista stimato e presidente provinciale del Centro servizi per il volontariato di Rovigo. Figlio d’arte, con padre già sindaco, appassionato di politica, uomo di area centrosinistra, incompatibile con le destre, salvatore della città dal declino, motore della ripresa dopo tre legislature a guida Barbujani - Simoni.Cavallari disponibile? Forse.Per garantire il risultato, allora,, nelin coalizione con il Pd. Non è chiaro se iche dovrebbero uscire allo scoperto in appoggio a Cuberli, per il momento, di sicuro è stato detto loro, che la. Con Barbujani e Spinello si vorrebbeovvero il vicesindaco che non ha fatto il passo indietro ed ha costretto i consiglieri del Pd Spinello e Stoppa a firmare le dimissioni insieme al resto della minoranza e a tre componenti della maggioranza facendo cadere proprio Bobo., se non invocando i concetti del bene comune, dei passi indietro, delle opportunità da cogliere. Ma le liste per il bene comune ci stanno?No, quelle sono le liste diper ora, ma corteggiatissimo come chiunque in odore di successo.Neppure questo sarebbe vero, Sandro Gino Spinello se ne starebbe occupando per l’eventuale turno di ballottaggio contro Barbierato.Quella sta bene con tutti, è delle frazioni, non guarda in faccia ai politici.Sembra stia partecipando alle prenotazioni all’interno dellama avrebbe un problemino ad appoggiare Simoni ed il Pd, comunque, piuttosto che rimanere al palo, nel caso non chiuda con la Lega, chiuderà gli occhi e si getterà nel mucchio dei vincitori in fieri.