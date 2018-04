Qualche passo avanti nella trattativa dei 18 licenziamenti 

Rovigo - Continua la battaglia dei sindacati per i dipendenti di Cna Polesine. Nella giornata di mercoledì 18 aprile si è svolto l'incontro previsto presso la Regione Veneto per LEGGI ARTICOLO ).“La discussione è proseguita per tentare di trovare le migliori soluzioni attuabili in questa complessa situazione, - affermano Franca Beggiao e Diego Marcomini della Cgil e e Cisl - si sono fatti alcuni passi avanti rispetto all'inizio della trattativa, ma vi sono ancora alcuni aspetti da approfondire che verranno affrontati nel prossimo incontro in Regione fissato per venerdì 20 aprile”.Otre tale data non ci saranno ulteriori spazi pertanto le due sigle sindacali si augurano di trovare una soluzione definitiva e condivisa rispetto alla controversia.