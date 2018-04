Aperti i bandi per posti di lavoro ad Acquevenete

Acquevenete cerca 10 figure da inserire in azienda



Rovigo - Acquevenete cerca 10 figure da insieme in azienda. La società a totale partecipazione pubblica affidataria del Servizio idrico integrato, indice una selezione per titoli e colloquio per l'assunzione e la formazione di una graduatoria per la figura professionale di un esperto in regolazione idrica, un esperto in pianificazione economica e finanziaria, un ingegnere responsabile di interventi di manutenzione straordinaria e sette addetti alle operazioni con la clientela.

Acquevenete è il gestore del servizio idrico integrato per 110 Comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia, nato il primo dicembre 2017 dalla fusione tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acque.

I bandi, che scadono dall’8 all’11 maggio, sono consultabili nel sito di Acquevenete cliccando su Azienda e Selezione del personale.