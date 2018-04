L’assistant coach salterà la prima semifinale

Al presidente Toffano è andava molto peggio, 80 giorni di interdizione per offese all’arbitro tra il primo e secondo tempo. Mentre per Casellato la squalifica è unicamente legata "all'area tecnica", sembrerebbe che il coach nella veste di "portatore d'acqua" abbia violato la zona di competenza in un momento della partita in cui non era previsto

leggi la cronaca di Petrarca Padova - FemiCz Rovigo

leggi le interviste post derby

Rovigo - Non è ben chiaro cosa sia successo nel derby del 14 aprile, il risultato è noto (leggi la cronaca di Petrarca Padova - FemiCz Rovigo), il motivo della squalifica ad Umberto Casellato quasi “portatore d'acqua segnalato al 30° del 2°tempo, infraz. Art. 028/01 lett. K) (atto contrario spirito gioco)”. Probabilmente il mancato rispetto dell'area di competenza durante la partita. Giudice sportivo che gli ha comminato dieci giorni di interdizione, inaspriti a quindici (recidiva) fino al 3 maggio compresi. Non sarà in panchina o a bordo campo nel primo confronto di semifinale tra FemiCz Rovigo e Calvisano allo stadio Battaglini.

Discorso diverso per il presidente del Petrarca Padova, Enrico Toffano “segnalato durante l’intervallo della gara, infraz. Artt.028/01 lett. B proteste arbitro, 028/01 lett. C offese arbitro)”. Ben 60 giorni di interdizione che per la recidiva diventano 80 fino al 7 luglio 2018.