Tragedia in città, artigiano si è tolto la vita 

Il suo corpo è stato ritrovato sotto al ponte che corre vicino alla pista da cross. L'uomo era un artigiano di 46 anni

Porto Viro (Ro) - La città di Porto Viro colpita da una tragedia. E’ stato trovato senza vita il corpo di un uomo di 46 anni nella zona della pista da cross.

L'uomo, un artigiano molto conosciuto, si è tolto la vita sotto al ponte a poca distanza dalla pista. Sul posto sono intervenuti per i rilievi e le indagini di rito, i carabinieri. L'uomo lascia la moglie e un figlio piccolo.

E’ utile essere a conoscenza che sono attivi in Veneto servizi di aiuto e supporto psicologico per le persone in estrema difficoltà. I principali sono i seguenti: Telefono Amico: 199.284.284; Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343; De Leo Fund: 800.168.678.