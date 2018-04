Ecco la rappresentativa Under 15

La selezione rodigina è stata inserita nel girone A, insieme a Treviso/Belluno, Vicenza e Verona. La partita di esordio si terrà a Sottomarina il 5 maggio alle 10.30, nella palestra dell’Istituto secondario “De Conti” in Via Marina, contro Vicenza. L’impegno successivo vedrà i ragazzi di coach Bergo scendere sul parquet del palasport “Veronese” a Chioggia, in via Palmiro Togliatti, alle 15.30 contro Treviso/Belluno. Subito a seguire, alle 17.30 sempre al palasport “Veronese”, l’ultima gara dei gironi contro Verona. Domenica 6 maggio poi, a seconda del piazzamento, le semifinali e le finali.

Rovigo - A poche settimane dall’avvio del weekend (5-6 maggio) che vedrà impegnate sedici rappresentative, tra maschile e femminile, nel Trofeo delle province del Veneto ospitato quest’anno da Fipav Venezia a Chioggia e Sottomarina, è stata presentata la Selezione maschile che rappresenterà Fipav Rovigo.

La scorsa edizione, giocata in provincia di Vicenza, ha visto la formazione Under 15 maschile conquistare uno storico quinto posto che mancava da anni, con un percorso decisamente in salita: persa per 2-1 la prima gara contro Padova, i ragazzi guidati da Luca Bergo hanno poi perso nuovamente contro Treviso-Belluno, per 3-0, andando poi a vincere per 3-0 contro Verona e guadagnando il terzo posto nel girone che ha così permesso di giocare direttamente la finale per il quinto/sesto posto contro Bolzano, vinta per 2-0.

La selezione dei ragazzi nati negli anni 2003/2004 per formare la Rappresentativa territoriale Under 15 maschile di Fipav Rovigo è partita il 14 gennaio scorso e ha previsto una prima fase di reclutamento “aperto”, rivolta ad atleti in possesso di qualità fisiche o tecniche segnalate dalle società sportive, a cui è seguita una seconda fase di allenamenti “nominali” per la definizione dei gruppi. L’analisi delle caratteristiche di crescita fisica e atletica e di maturazione di ruolo dei singoli atleti ha portato alla scelta del gruppo di lavoro della Selezione maschile Under 15, che è seguito dallo staff tecnico composto da Luca Bergo e Filippo Zattoni, coadiuvati dal consigliere federale Giampaolo Guariento.

La selezione maschile: Mattia Belliero e Luca Marangon (Delta Volley Porto Viro), Francesco Castagna, Umberto Ghedini, Andrea Melchiori, Marco Oltramari, Lorenzo Pizzo e Alessandro Zambet (GSD Tor Avis Aido), Alessio Vinci (Sicell Gs Volpe), Ettore Accorsi, Filippo Rossatti e Fabio Tredesini (Pallavolo Occhiobello), Loris Cappello e Luca Masato (Polisportiva Qui Sport) e Flavio Bagatello (Tumbo Acsd) sono gli atleti che rappresenteranno Rovigo, sotto la guida sapiente di Luca Bergo e Filippo Zattoni, alle gare del Trofeo delle Province del Veneto.

La Selezione rodigina è stata inserita nel girone A, insieme a Treviso/Belluno, Vicenza e Verona. La partita di esordio si terrà a Sottomarina il 5 maggio alle 10.30, nella palestra dell’Istituto secondario “De Conti” in Via Marina, contro Vicenza. L’impegno successivo vedrà i ragazzi di coach Bergo scendere sul parquet del palasport “Veronese” a Chioggia, in via Palmiro Togliatti, alle 15.30 contro Treviso/Belluno. Subito a seguire, alle 17.30 sempre al palasport “Veronese”, l’ultima gara dei gironi contro Verona. Domenica 6 maggio poi, a seconda del piazzamento, le semifinali e le finali.

Il nostro obiettivo è senza dubbio vendere cara la pelle – dichiara Luca Bergo, coach della Selezione maschile Under 15 – e giocare a pallavolo. Il “problema” è che gli atleti sono contati e dobbiamo pescare dalla Selezione Under 14 per tre-quattro elementi. Rispetto all’anno scorso comunque, i ragazzi Under 15, che già hanno fatto parte della Selezione Under 14 dello scorso anno sono cresciuti un po’ di più, siamo anche omogenei a livello di centimetri a differenza delle altre annate. In più sono ragazzi bravi, che stanno bene insieme e si divertono, però a confronto con le altre Rappresentative forse manchiamo un po’ di tecnica. Per questo sappiamo che dobbiamo lavorare molto di squadra e con entusiasmo, e ci impegneremo al massimo per fare bella figura”.