Gli studenti del De Amicis secondi al concorso sulla legalità 

Rovigo - “Oggi siamo qui per riaffermare il valore della legalità e per condividere l’intensa e partecipata consapevolezza espressa dagli studenti con i loro lavori, riflettendo sul valore esemplare di uomini e donne che hanno dato la vita per difendere il diritto alla libertà e al vivere civile”.Con queste parole l’assessore alla sicurezza della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, è intervenuto venerdì 20 aprile al liceo artistico “Modigliani” di Padova alla cerimonia di premiazione dele dall’ufficio scolastico regionale del Veneto e rivolto agliSono intervenuti anche Daniela Beltrame direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, il vicepresidente del Consiglio veneto Bruno Pigozzo, l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato e Bruno Bertolissi ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Padova.“Un progetto – ha ricordato l’assessore Corazzari – che nasce da un’importante e innovativa legge regionale del 2012, che ha contribuito a mettere in luce la presenza del fenomeno criminale anche nella nostra regione, da tempo minacciata, per la sua capacità produttiva, da interessi mafiosi e da collusioni corruttive a vari livelli. Una criminalità organizzata che cerca di diffondersi nei settori economici più importanti, spesso mascherata attraverso attività formalmente lecite, come purtroppo la cronaca spesso ci racconta e come la commissione parlamentare di inchiesta e le direzioni antimafia, Dna e Dia, attestano nei loro periodici rapporti”.“Dobbiamo, perciò, tenere tutti alta la guardia – ha concluso Corazzari – e i giovani, in particolare, rappresentano il vero fronte di resistenza per la difesa e il consolidamento di una società libera, sana e coesa”.Nove i lavori selezionati dall’apposita commissione realizzati dagli studenti con l’accompagnamento dei loro insegnanti, attraverso diverse tipologie di espressione: artistica, visiva e sonora. I vincitori hanno ricevuto un premio in denaro 4.500 euro ai primi,2.000 ai terzi che servirà all’acquisto di mezzi e dotazioni strumentali a uso didattico.La motivazione del secondo premio alla scuola di Rovigo è chea testimonianza del fatto che la stampa è una potente arma a difesa della libertà e legalità”.