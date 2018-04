L’ex assessore provinciale si dimette: “Il mio tempo al volontariato sociale” 

Marinella Mantovani decide di dedicarsi al volontariato e sociale lasciando la carica di consigliere comunale ringraziando i tanti arianesi che l’hanno sostenuta in questi anni. A subentrare in consiglio sarà Laura Modena oltre ai due consiglieri Luisa Beltrame e Davide Tessarin



Ariano nel Polesine (Ro) - “Dopo anni di impegno civico a servizio della comunità di Ariano, rivestendo vari ruoli istituzionali, ho deciso di dedicare il mio impegno al volontariato sociale”.

Marinella Mantovani, alle spalle un passato da assessore provinciale ai servizi sociali, ha deciso di dimettersi da consigliere di minoranza nel comune di Ariano nel Polesine. “In questi ultimi anni sono entrata in contatto diretto con le famiglie in condizioni di fragilità per malattia di Alzheimer e con le problematiche legate alle persone anziane, condizioni delicate e complesse che mi hanno avvicinato sempre più a questo mondo assorbendomi in modo quasi totalizzante. - commenta - Continuerò con altri ruoli, diversi da quello politico e amministrativo, a rendermi utile per migliorare la qualità della vita di chi è in condizione di fragilità e difficoltà”. Nel 2017 è stata eletta presidente dell’Auser Volontariato Polesine a coordinamento delle 30 sezioni della provincia.

Lascia la vita amministrativa ringraziando i tanti arianesi che l’hanno sostenuta in questi anni facendole rivestire ruoli importanti nella vita pubblica del paese e della Provincia e “dandomi la possibilità di ricevere gratificazioni e soddisfazioni che custodirò con cura nel mio cuore. - continua Mantovani - Il ricco bagaglio di esperienze, che ha forgiato la mia personalità e il mio approccio ‘civico e sociale’ con la comunità è qualcosa di cui vado fiera e che mi aiuterà e guiderà nel mio prossimo impegno a servizio del volontariato”.

Non manca il ringraziamento ai colleghi consiglieri Luisa Beltrame e Davide Tessarin “che con me hanno condiviso questi anni di seria e propositiva opposizione nel gruppo Noi per Ariano e auguro loro di continuare a “vivere” il ruolo di consiglieri comunali con la serietà, l’impegno e la passione che li ha contraddistinti”.

Infine un augurio di buon lavoro a Laura Modena che subentrerà in consiglio al suo posto: “La sua preparazione e la sua vicinanza alle problematiche soprattutto quelle delle famiglie e delle aziende, sono una garanzia di competenza messa al servizio della comunità arianese”.