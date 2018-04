Lotta acquatica per il Delta Bowl

Rovigo si presenta al match con un vantaggio di 12 punti, grazie alla vittoria di settimana scorsa 26-14 allo Stadio Battaglini (LEGGI ARTICOLO) ma di certo non può dormire sonni tranquilli perché la ciurma di Comacchio è più esperta e di sicuro è pronta a tendere tanti tranelli a bordo della sua nave.

Rovigo - Sabato 21 aprile gli Alligators giocheranno a Comacchio la loro quinta partita della loro stagione di debutto, e ricambieranno la visita dei Buccaneers di sette giorni fa a Rovigo. Questa partita di ritorno ha valore non solo per il campionato, ma anche per il trofeo che le due società hanno deciso di creare e mettere in palio tra loro ogni anno. Se le due formazioni saranno nello stesso girone varranno le partite di campionato, altrimenti il Delta Bowl sarà una partita extra. In palio il predominio sul Delta del Po! Infatti il lungo fiume che termina dividendo Veneto ed Emilia è proprio a metà strada tra Rovigo e Comacchio e quindi le due compagini intendono contenderselo annualmente. Il fatto poi che alligatori e bucanieri siano “nemici naturali” ed entrambi legati all’acqua sembra fatto apposta per chiudere il cerchio. Ed il pensiero non può che andare a Capitan Uncino ed il suo nemico con la sveglia nello storico cartone Disney.

Rovigo si presenta al match con un vantaggio di 12 punti, grazie alla vittoria di settimana scorsa 26-14 allo stadio Battaglini, ma di certo non può dormire sonni tranquilli perché la ciurma di Comacchio è più esperta e di sicuro è pronta a tendere tanti tranelli a bordo della sua nave. I polesani dovranno stare attenti a non farsi trovare ormai sazi per lo storico successo di sabato scorso, perché il football non concede pause o pietà.

Su quanto ci sia da crescere ancora l’ha spiegato il capo allenatore della squadra, Marco Masotto: “Dobbiamo migliorare contro le corse avversarie, con una difesa attenta agli assegnamenti dati. In attacco l’obiettivo è sempre fare gioco, cosa che e riuscita poco fIno ad ora. Dobbiamo essere più efficaci sui passaggi e con la linea d’attacco, vero cardine di una squadra di football. Il margine di miglioramento è immenso, sta a noi lavorare affinché avvenga il prima possibile”.