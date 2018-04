Arrestati. Avevano colpito anche in città

Li hanno presi, erano tornati a colpire dopo che avevano raggirato anziani e negozianti anche in centro città.

Rovigo - Erano tornati, non erano in Polesine, ma sul Lago di Garda. Per i due della banda di Scampia sono scattate le manette, i militari dell’Arma li hanno arrestati su ordine del Gip Cristina Cavaggion nella giornata di sabato 21 aprile. I due avevano colpito in mezzo Veneto, truffe ad anziani nel padovano e nel vicentino. Scaltri, senza scrupoli, contattavano persone indifese spacciandosi per finiti avvocati di figli o nipoti finiti nei guai. Tutto falso, ma gli anziani hanno il cuore debole, e purtroppo in alcuni casi sono caduti nella trappola.

A Rovigo invece avevano provato a pagare con banconote false, in un caso ci sono riusciti, nel secondo sono dovuti scappare. Le Primizie dell’Orto ci hanno rimesso 81 euro, il Forno Da Rubiero doppio zero, chi era alla cassa si è accorto subito che le banconote erano false.