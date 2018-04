Premio Fair Play per la delegazione di Rovigo 

Terminato il 21° Memorial “Giuseppe Nicolli”, il torneo tra le Rappresentative Giovanissimi delle nove Delegazioni Provinciali/Distrettuali del Comitato Regionale Veneto LND organizzato in collaborazione con Agsm. Incoronato Treviso campione. Bellissima prova dei Giovanissimi del comitato rodigino che a fine manifestazione sono stati premiati dal presidente del Comitato Veneto LND Giuseppe Ruzza e dal vicepresidente del Settore giovanile e Scolastico Figc Nazionale Ettore Pellizzari con il premio Fair Play

Calmasino (Vr) - La Delegazione di Treviso si aggiudica la ventunesima edizione del Memorial “Giuseppe Nicolli”. La Rappresentativa della Marca si è imposta 1-0 su Padova nella finalissima disputata allo stadio di Calmasino. Decide l'incontro una rete di Furlan nel primo tempo. Nella classifica finale del torneo organizzato dal Comitato Regionale Veneto LND in collaborazione con Agsm, troviamo Venezia e Bassano al terzo posto, Verona quinta, San Donà sesta, Vicenza settima, Belluno e Rovigo ottave.

Ad aggiudicarsi il premio Fair Play, messo in palio dal main sponsor Agsm, la Delegazione di Rovigo. Una bella soddisfazione per la rappresentata dei Giovanissimi, e per il delegato provinciale Luca Pastorello, che mai in passato avevano conquistato un trofeo nella competizione.

I polesani sono stati premiati dal presidente del Comitato Veneto LND Giuseppe Ruzza, e dal vicepresidente del Settore giovanile e Scolastico Figc Nazionale Ettore Pellizzari.

21° MEMORIAL NICOLLI – Categoria Giovanissimi 2004/2005

Sabato 21 aprile - Prima giornata di gare

TRIANGOLARE A (Valeggio sul Mincio)

Padova-Bassano 3-4 dcr; Rovigo-Padova 1-3 dcr; Rovigo- Bassano 0-3

Classifica triangolare: Bassano 5 punti, Padova 3, Rovigo 1

TRIANGOLARE B (Garda)

Venezia-Belluno 0-2; Treviso-Venezia 1-0; Treviso-Belluno 1-0

Classifica triangolare: Treviso 6 punti, Belluno 3, Venezia 0

TRIANGOLARE C (Calmasino)

Vicenza-San Donà 4-3 dcr; Verona-San Donà 0-1; Verona- Vicenza 1-2 dcr

Classifica triangolare: Vicenza e San Donà 4 punti, Verona 1

Domenica 22 aprile – Seconda giornata di gare

TRIANGOLARE A (Valeggio sul Mincio)

Rovigo-Verona 0-1; Venezia-Rovigo 3-0; Venezia-Verona 1-0

Classifica triangolare: Venezia 6 punti, Verona 3, Rovigo 0

TRIANGOLARE B (Garda)

San Donà-Padova 0-1; Belluno-San Donà 2-3 dcr; Belluno-Padova 0-1

Classifica triangolare: Padova 6 punti, San Donà 2, Belluno 1

TRIANGOLARE C (Calmasino)

Treviso-Bassano 3-0; Vicenza-Bassano 8-9 dcr; Vicenza-Treviso 0-4

Classifica triangolare: Treviso 6 punti, Bassano 2, Vicenza 1

Lunedì 23 aprile – Terza giornata di gare e finale

TRIANGOLARE A (Valeggio sul Mincio)

Belluno-Verona 5-6 dcr; Bassano-Belluno 1-0; Bassano-Verona 3-5.

Classifica triangolare: Verona e Bassano 4 punti, Belluno 1

TRIANGOLARE B (Garda)

Venezia-Vicenza 3-0; Padova-Vicenza 6-5; Padova-Venezia 4-5.

Classifica triangolare: Venezia 5 punti, Padova 3, Vicenza 1

TRIANGOLARE C (Calmasino)

Treviso-Rovigo 5-6 dcr; San Donà-Treviso 0-1; San Donà-Rovigo 3-4.

Classifica triangolare: Treviso e Rovigo 4 punti, San Donà 0

CLASSIFICA FINALE: Treviso 16, Padova 12, Venezia e Bassano 11, Verona 8, San Donà 7, Vicenza 6, Belluno e Rovigo 5

FINALE 1°-2° POSTO (Calmasino)

Treviso-Padova 1-0