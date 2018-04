Servire la Patria rendendosi utili alla società 

Canaro (Ro) - Com'è cambiato il servizio civile nel tempo e che opportunità rappresenta oggi per i più giovani? Il tema del servizio civile è al centro di un incontro, promosso dalla consulta per le politiche sociali di Canaro, che si terrà venerdì 27 aprile, alle 21 al teatro comunale.che ripercorre il passato del servizio civile, ma ne esplora anche il presente e il futuro, come opportunità per i giovani di svolgere un'esperienza di impegno civico, di formazione umana e professionale, conoscendo il proprio territorio e preparandosi al mondo del lavoro.Nato come, nel tempo il servizio civile è divenuto un'esperienza di cittadinanza attiva, che ha consentito a molti giovani di "servire la patria" non nell'esercito, ma rendendosi. Oggi il servizio civile è volontario,Per i ragazzi e ragazze coinvolti è soprattutto un'opportunità per avvicinarsi a realtà sociali o culturali del proprio territorio, orientarsi rispetto al proprio futuro e acquisire conoscenze e competenze, utili anche per il proprio futuro professionale, come rivelano diverse ricerche condotte in questi anni.L'incontro di venerdì può essere un utile momento informativo anche per i ragazzi intenzionati a candidarsi al prossimo bando di selezione del dipartimento per il Servizio civile nazionale, che dovrebbe essere pubblicato nelle prossime settimane. Il primo intervento sarà curato da Enzo Bellettato: tra i primi obiettori di coscienza, quando ancora rifiutare la leva militare era reato, ha raccontato la sua esperienza nel libro "Diario di un obiettore. Strapparsi le stellette nel ‘68" (EMI, 2012). Seguirà l'intervento di Francesco Casoni, responsabile del Servizio civile al centro servizi volontariato di Rovigo, che racconterà il Servizio civile oggi e le nuove opportunità che stanno nascendo.Al termine, sarà aperto il confronto su domande e richieste dei partecipanti.