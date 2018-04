Terremoto Lega: sfiduciato Stefano Falconi da coordinatore

Rovigo –, una strategia lucida e fatta di rapporti stretti con le sezioni, una richiesta cheNel giorno della visita del segretario nazionale del Veneto Da Re nella segreteria provinciale è andata in scena la notte dei lunghi coltelli alla polesana. Qualche attrito c’era già stato in occasione delle candidature alle scorse elezioni politiche, qualche aspetto della condotta politica del segretario provinciale era balzato al naso dei componenti della segreteria, qualche vecchio rancore sopito nel tempo è riemerso scatenando il mix ideale per la sfiducia al coordinatore Falconi.Si chiude un periodo per aprirne un altro, alla vigilia delle decisioni da prendere per le imminenti elezioni amministrative di giugno ad Adria, a Porto Tolle ed a Trecenta.Troppo presto per capire cosa succederà al Carroccio polesano, di sicuro la prossima stagione di tesseramenti non vedrà più la controfirma dello sfiduciato Stefano Falconi, troppo vicino a Massimo Bergamin per garantire una efficace azione politica in provincia di Rovigo.