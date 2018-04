Innovazione e creatività le parole chiave per l’agricoltura al femminile 

“Esperienza positiva ed importante, abbiamo studiato da leader nel sistema economico e nella rappresentanza politica sindacale” queste le parole di Cecilia Barison, delegata del movimento femminile polesano di Donne impresa Coldiretti, che è stata a Roma per un educational

Rovigo - Istruzione, food, welfare sono i settori ad alta concentrazione femminile in Italia. È quanto è emerso in apertura dell'educational organizzato a Roma da Donne impresa Coldiretti a cui ha partecipato la settimana scorsa anche Cecilia Barison, delegata del movimento femminile polesano, insieme alle altre dirigenti di Veneto, Molise, Sardegna, Campania e Abruzzo. Lo schieramento rosa di tutta la Penisola sta, infatti, affrontando lo stesso percorso rivolto alle nuove leve che si affacciano a ruoli di responsabilità nell’associazione.

“Un’esperienza positiva ed importante – è stato il commento a caldo di Cecilia che, accompagnata dalla responsabile provinciale Lisa Cappellari, ha messo in pausa per qualche giorno l’attività aziendale e si è recata a Roma per il corso – confrontarsi con realtà anche molto diverse dalla propria, condividere successi e difficoltà che caratterizzano la quotidiana attività agricola aziendale è stato particolarmente interessante e stimolante”.

Una formazione dedicata alle figure provinciali già nominate alla guida del movimento che in Coldiretti regionale rappresenta il 30% della base sociale composta da circa 80mila imprese. “Guidare il movimento femminile – ha sottolineato Cecilia – è una sfida doppia, perché significa mettere in pratica veramente la multifunzionalità. Noi donne imprenditrici ci dividiamo costantemente tra famiglia ed impresa, facendo di questa capacità un punto di forza”. Innovazione e creatività le parole chiave per distinguere l'agricoltura praticata dall'altra parte del cielo, ma soprattutto l'impegno nei confronti del servizio verso la società anche attraverso una partecipazione diretta e responsabile. La casistica delle aziende sedute in aula è l'espressione di una forza naturale che risponde alle esigenze della comunità di trovare cibo sano, ambiente curato e bellezza del paesaggio quali elementi di una campagna vissuta con operosità e nel rispetto dell'equilibro tra storia e modernità. “Il mio obiettivo sarà ora trasmettere quanto appreso e vissuto alle mie colleghe polesane – ha concluso Cecilia – le incontrerò nelle prossime settimane e condividerò tutto quello che ho imparato”.