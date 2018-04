Pronto il programma per celebrare il trentennale dello scudetto della Stella

Partirono in 1500 per Roma, tornarono senza dormire un minuto e invasero il centro della città con un maxi bandierone rossoblù. Solo a Rovigo. Gli eroi che conquistarono il decimo scudetto con la maglia della Rugby Rovigo verranno ricevuti in Comune e premiati con tutti gli onori il 1 giugno 2018, poi grande festa in piazza Vittorio Emanuele II con i tifosi.

Tito Lupini ha già confermato la sua presenza, si attendono le risposte di Smal e Botha

Rovigo - Per chi non ha vissuto quella notte magica nella Capitale il 28 maggio 1988 non può capire. Una città in mischia, anzi una città in un treno tutto rossoblù. Partirono in 1500 dal secondo binario della stazione ferroviaria, 23 vagoni, ma c’è chi sostiene che fossero 22 o 25. A scuola si sono presentati in pochi quella mattina, c’era una finale a cui assistere, e non una qualsiasi, ma quella che ha consegnato la stella alla Rugby Rovigo. Avversario dell’epoca il Benetton Treviso di Stefano Bettarello (rodigino doc), ma a fare la differenza non furono le stelle del firmamento mondiale ovale, ma due ragazzi, uno in particolare è di Arquà Polesine e corrisponde al nome di Massimo Brunello (attuale allenatore del Calvisano). Una finale epica, Naas Botha (il più grande mediano d’apertura dell’epoca) non era in giornata, il terreno pesante non lo aveva favorito (aveva piovuto tutta la notte), la meta di Bettarello è scaturita proprio da un suo errore. In campo anche Gert Smal (leggendario numero 8 degli Springboks) e Tito Lupini (solido pilone destro sudafricano di chiare origini italiane). Sotto per 7-3 i tifosi rossoblù erano già con le lacrime agli occhi, ma a pochi istanti dalla fine della partita Brunello prende l’ovale e compie un autentico miracolo seminando il panico lungo la linea dell’out, per Ravanelli a sostengo segnare è una pura formalità. Scatti indelebili immortalati solo dal fotografo Giampaolo Donzelli, foto protagoniste anche in una conviviale al Panathlon di Rovigo (LEGGI ARTICOLO). Gli altri? Rimasero a guardare, perchè un’azione così era inverosimile, eppure accadde. La trasformazione di Naas Botha ha consegnato il decimo scudetto al Rovigo, non senza brividi (l’ovale fece la barba al palo interno pur essendo stato calciato da posizione centrale), ma era destino che i 1500 tifosi giunti in treno a Roma allo stadio Flaminio potessero celebrare gli eroi rossoblù.

Il 1 giugno a Rovigo si celebreranno quei campioni che resero grande la città in mischia e l’idea è proprio del presidente dell’epoca Giancarlo Checchinato che ha coinvolto subito amici e dirigenti. Un comitato organizzatore dell’evento che comprende anche Antonio Cappelini, Giuseppe Favaretto (direttore sportivo dello scudetto della stella), Gabriele Breviglieri e Matteo Suriani (figlio del senatore Enrico presidente dello scudetto successivo del 1990). Del comitato fa parte anche l’attuale società e il presidente della Rugby Rovigo Delta, Nicola Azzi, e proprio nei nuovi uffici (destinati al museo ovale) di viale della Costituzione è stato presentato l’evento. Sul tavolo una storica maglia della Sanson dello scudetto targato Carwyn James (1979), ed un libro, una sorta di reliquia contenetene le foto di Maurizio Milan e Giampaolo Donzelli, i fotografi che immortalarono il prima, il durante, e il dopo quel magnifico scudetto.

Chi c’era, ma se lo ricorderanno anche i residenti di corso del Popolo, alle prime luci dell’alba la città fu svegliata da un corteo rossoblù, era il treno dei tifosi di ritorno da Roma. C’è chi festeggiò per due giorni di fila senza dormire.

“Sono onorato di essere coinvolto nella festa dello scudetto del 1888 - ha esclamato il presidente rossoblù Nicola Azzi - e sono felice di fare questa presentazione all’interno di questo spazio nato nel museo della Rugby Rovigo, coinvolgendo chi la storia l’ha fatta”. Quel librone rossoblù sul tavolo, alla fine delle celebrazione del trentennale, verrà proprio consegnato alla società affinché lo conservi nel museo appena consegnato, e finanziato interamente dalla Regione Veneto.

Palazzo Nodari ha risposto subito presente come ha evidenziato l’assessore allo Sport Luigi Paulon, quando si parla di rugby a Rovigo il livello di attenzione è massimo, soprattutto se si parla del passato. “Quando Favaretto e Checchinato mi hanno spiegato il progetto non siamo nemmeno arrivati alla fine della presentazione, ho detto subito sì”.

Celebrazione che avranno luogo in Comune alle 18 del 1 giugno, le massime istituzioni cittadine saranno presenti per consegnare agli eroi dello scudetto del 1988 una maglia, una cravatta ed una spilla ricordo, poi in piazza Vittorio Emanuele appuntamento con il terzo tempo della stella.

“All’epoca ero direttore sportivo di quella magnifica squadra - ha spiegato Favaretto - e ricordo bene che negli ultimi minuti stavo scendendo verso la panchina per portare conforto ai giocatori, il punteggio non era a noi favorevole. Poi l’apoteosi con la meta di Ravanelli”. Tornando all’evento Favaretto sottolinea “Abbiamo voluto coinvolgere tutti, tifosi compresi, le Posse rossoblù. Borsea, Boara”.

Tito Lupini ha già detto che ci sarà, si sta attendendo la risposta di Smal e Botha (impegni lavorativi permettendo), certa anche la presenza di Giancarlo Dondi (presidente onorario della Fir), “Auspichiamo anche la presenza di Gavazzi” ha sottolineato Favaretto, è una festa aperta a tutti. “Saranno premiati tutti i giocatori della rosa - ha specificato l’avvocato Antonio Capellini vice presidente dell’epoca - è importante ricordare tutti gli atleti del glorioso passato rossoblù”.

Celebrazioni che si uniscono al Rovigo Rugby Festival all’interno del quale spicca Rovigo 7s, Torneo di Seven internazionale del 2 e 3 giugno (LEGGI ARTICOLO).

Giorgio Achilli