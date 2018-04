Si valuta concretamente l’ipotesi traghetto

Occhiobello (Ro) -, i tecnici del comune di Occhiobello. Si sono ritrovatinel periodo di chiusura del ponte.Il cantiere dei lavori per rimettere in sesto l’infrastruttura comincerà il 21 maggio e sarà ininterrotto per 4 mesi, senza alcuna possibilità di attraversamento alcuno, come stabilità all’incontro degli enti coinvolti e di Anas ( LEGGI ARTICOLO ).A fare il sopralluogo dunque il 24 aprile c'eranoPer ridurre i disagi come pattuito con Autostrade il pedaggio del tragitto Occhiobello-Ferrara nord e viceversa sarà gratuito per chi sarà in possesso di telepass, per distribuire il quale i comuni limitrofi al Po si stanno organizzando a istituire degli uffici appositi nelle prossime settimane ( LEGGI ARTICOLO ).