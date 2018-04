Liberazione fa rima con democrazia

Rovigo - 25 aprile dedicato al concetto di democrazia all’interno della Provincia di Rovigo per il presidente Marco Trombini, che ricorda come il sistema elettivo dopo la riforma Del Rio dell’Ente, tolga al cittadino il diritto di rappresentanza diretta.Nel suo intervento il presidente Trombini ha ricordato che “, oggi dallo stadio Gabrielli di Rovigo una testimonianza importante nella gara di calcio amministratori-immigrati ( LEGGI ARTICOLO ). Ma ricordiamo anchei 40 anni del rapimento e uccisione dell’onorevole Aldo Moro e della sua scorta. Date importanti, eventi che hanno cambiato la storia e che ci devono ricordare, ogni giorno, come tutti, rappresentanti istituzionali e cittadini,. Più ci si allontana dagli eventi e più si tende dimenticare. Il messaggio alle scuole, alle future generazioni deve essere la strada da percorrere per conservare la memoria e formare nuove coscienze”. LEGGI ARTICOLO ) ed ha preceduto la ricostruzione storica affidata adLa celebrazione è proseguita poi nella piazza principale, piazza Vittorio Emanuele II, con l’alzabandiera, seguita dalla deposizione delle corone di alloro in Gran Guardia, in ricordo ai caduti, nel porticato di Palazzo Nodari, dedicata alle vittime del nazifascismo e in piazza Matteotti, ai piedi del monumento dedicato al martire socialista.