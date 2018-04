Tre momenti per ricordare i martiri

Polesella (Ro) - Si è celebrata a Polesella, nella mattinata del 25 aprile,, con un ricco programma che ha visto ben tre iniziative in calendario. Alle ore 10 autorità e cittadini si sono ritrovati presso il, dove sono stati ricordati, uccisi dai tedeschi.hanno ricordato il valore dell’appuntamento, finalizzato al mantenimento di una memoria che deve non far dimenticare i sacrifici e gli sforzi per la conquista della democrazia. Ci si è poi spostati presso lache raccoglie una riflessione storiografica di Rossi sullo stato più avanzato delle pubblicazioni dedicate al fascismo e alla guerra di liberazione., cercando di orientarsi tra le molte pubblicazioni di qualità prodotte negli ultimi anni.A mezzogiornoe per le orazioni ufficiali dopo l’inno nazionale suonato da una trombettista del Centro Veneto Esperienze Musicali. Il sindaco Raito ha ricordato il valore delle festività civili, che debbono essere da monito per la difesa delle libertà e della democrazia, mentre Chiozzi ha ricordato l’esperienza della resistenza come base fondante della nostra repubblica costruita sulla Costituzione. Alla cerimonia, a cui erano presenti molti rappresentanti delle associazioni del paese, ha partecipato anche il maresciallo Giusto, neo comandante della stazione dei carabinieri.