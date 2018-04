Un vulcano di idee ed iniziative 

Già questo fine settimana il sodalizio rodigino sarà protagonista alla prima edizione del Raduno dei 3 Fiumi, in programma per Domenica 29 Aprile: un evento che in provincia di Rovigo ha saputo unire cinque realtà nel mondo delle auto storiche per immergersi nel territorio polesano e vivere le meraviglie del Delta del Po.

Villadose (Ro) – Fiocco Sport si sta rivelando, di anno in anno, una delle realtà più attive sull'intero territorio polesano.

Nata, quasi per scherzo, da un gruppo di simpatizzanti nel lontano 2006 la poliedrica associazione sportiva di Villadose, che prende il nome dal suo presidente Davide Fiocco, traccia una sorta di “road map” dei programmi che la vedranno protagonista in questo 2018.

Già questo fine settimana il sodalizio rodigino sarà protagonista alla prima edizione del Raduno dei 3 Fiumi, in programma per Domenica 29 aprile: un evento che in provincia di Rovigo ha saputo unire cinque realtà nel mondo delle auto storiche per immergersi nel territorio polesano e vivere le meraviglie del Delta del Po.

“Abbiamo sempre voluto essere molto presenti sul territorio – racconta Fiocco – e grazie a Massimo Biscaro, nostro socio nonché ex pilota della Cams, è nata questa opportunità, già sperimentata lo scorso anno con il Rally di Adria, di far transitare le vetture per il centro di Villadose, in via Umberto I°, con un controllo a timbro. Il passaggio è previsto attorno le 10.”

Due gli eventi cardine, al momento, da segnare sul calendario: 25 e 26 agosto per la punta di diamante di Fiocco Sport, ovvero la quarta edizione di Expo Motor Day, e 16 settembre per la terza edizione della Ruspadina in Barchessa, valida per il trofeo Roferraglia.

“Quest'anno abbiamo in cantiere due grossi eventi” – sottolinea Fiocco – “che ci vedranno impegnati tra fine Agosto e metà Settembre. Si partirà con la quarta edizione di Expo Motor Day, evento di punta della nostra associazione, per il quale abbiamo già attivato una lotteria, in sinergia con la locale Protezione Civile. I biglietti sono già in vendita e ci potrete trovare, al centro commerciale La Fattoria di Rovigo, ogni mese in tre weekend. Estrazione al 25 Agosto durante Expo Motor Day. Il secondo evento è la terza Ruspadina in Barchessa che è una prova di abilità per motorini, diciamo datati. Fa parte del trofeo Roferraglia dove partecipa anche il nostro vice presidente, Danny Conforto di Villadose.”

Fiocco Sport non si limita soltanto all'organizzazione diretta ma, come per il raduno di Domenica, è sempre aperta a sostenere e collaborare con tutte quelle realtà che puntano a dare risalto al territorio polesano: da questo pensiero nascono le partecipazioni in occasione del DTF (Driving The Future), previsto per il 12 e 13 Maggio e valido per il Campionato Italiano Energy Saving per auto elettriche, e dello Schiuma Party, a calendario per il 29 Luglio grazie alla collaborazione con il CRG (Centro Ricreativo Giovanile) di Villadose.

“Il nostro intento è valorizzare il territorio – conclude Fiocco – e cerchiamo di farlo, nel miglior modo possibile, sia creando eventi nostri sia dando il nostro contributo ad altre realtà locali.”