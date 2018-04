Band, big, tanta musica ed Enrico Rava 

Otto complessi tra venerdì 11 e sabato 12 maggio, si contenderanno la palma del vincitore e i premi speciali per i migliori solisti al premio nazionale delle Arti all’interno del festival Contaminazioni. Il festival racchiude e mette in mostra alcuni studi ed esperienze del conservatorio Venezze tra cui la pubblicazione del Cd Shardana di Zoe Pia, il libro di Antonello del Sordo sulla vita e l’arte di Marco Tamburini, oltre ovviamente a tanta e buona musica

Rovigo - Tutto pronto per il festival Contaminazioni ideato e organizzato dal conservatorio statale di musica Francesco Venezze nell’ambito del Maggio rodigino 2018.

Il presidente del Conservatorio Lorenzo Liviero, aprendo la presentazione del Festival Contaminazioni, ha messo immediatamente l’accento sul premio nazionale delle arti, sezione Jazz, per la quale è stata accolta dal Miur-Afam la candidatura del conservatorio di Rovigo quale istituzione ospitante. “Si è cercato di conseguenza di coniugare tale appuntamento con il tema del festival appartenente al Maggio: di qui l’idea di Contaminazioni, dedicato alla molteplicità dei linguaggi musicali del XX e del XXI secolo e delle loro relazioni con altre espressioni d’arte e di cultura, quali la poesia, il cinema, la fotografia, e di vita, quali la medicina, la ricerca spirituale d’infinito, la drammatica realtà dei conflitti mondiali, che saranno tutte presenti nelle proposte che il Conservatorio attraverso i suoi docenti e studenti svolgerà nel festival e all’interno del Maggio”.

Il premio nazionale delle Arti ha già vissuto la sua prima fase di selezione per cui dai 18 gruppi (per un totale di sessanta studenti) già scelti all’interno di altrettanti Conservatori, si è ora giunti all’identificazione degli otto complessi che a Rovigo, tra venerdì 11 e sabato 12 maggio, si contenderanno la palma del vincitore e i premi speciali per i migliori solisti. Questi saranno proclamati domenica 13 maggio nel corso del concerto finale di “Contaminazioni” che vedrà la partecipazione come special guest del trombettista Enrico Rava, figura di rilievo internazionale e per questo anche presidente della commissione del premio insieme al contrabbassista ungherese Tibor Csuhaj-Barna dell’Università di Budapest e al critico musicale bolognese Luca Vitali.

Il concerto - come ha ricordato Liviero - si terrà nella cornice del Teatro Sociale e rappresenterà anche il ritorno del grande jazz in questo tempio rodigino dell’arte, dando così lustro all’evento ma soprattutto all’omaggio che il Conservatorio, sempre con grande commozione, vuole tributare all’amico Marco Tamburini a tre anni dalla drammatica scomparsa.

Ha preso poi la parola il direttore del Venezze Giuseppe Fagnocchi che ha sottolineato la volontà del Conservatorio di aver creato, oltre alle esperienze musicali dal vivo offerte alla città, alcuni capisaldi che si protrarranno nel tempo: l’articolata monografia curata da Mariarosa Pollastri sul compositore e sperimentatore Carlo De Pirro, scomparso dieci anni fa a soli cinquantuno anni e per diverso tempo docente al Venezze; i diversi lavori appositamente scritti dagli studenti delle classi di Composizione per contrappuntare le presentazioni di alcuni testi di due poeti finlandesi, ospiti a Rovigo per Il Ponte del Sale, ma anche le collaborazioni oramai “solidificate” nel tempo con il Festival Biblico; così come la rete anch’essa sempre più spessa e robusta del progetto Erasmus+ e della più ampia mobilità internazionale degli studenti del Venezze le cui esperienze saranno da loro stessi raccontate e “suonate” nel pomeriggio di domenica 13. Anche il sodalizio esistente tra i Conservatori del Veneto sarà rappresentato, con due “fuori Festival” dedicati al tema della Grande Guerra, mentre non mancheranno collaborazioni con MinimiTeatri e Università Popolare Polesana, anche qui non all’insegna della casualità, ma di progettualità ormai pluriennali.

L’accento è poi andato sui diversi volti del dipartimento del Venezze dalla grande musica d’insieme della Big Band diretta da Massimo Morganti, alla Street Band curata da Dario Cecchini, e sui gruppi di docenti e studenti che per tre giorni riempiranno il Conservatorio e i luoghi pubblici di Rovigo con tanta musica, legata anche ad esperienze terapeutiche come nella seduta di Giulia Brugnoli con i malati di Parkinson.

Un particolare rilievo, nell’esame del calendario del Festival Contaminazioni, è stato dato al cd Shardana (che sarà presentato venerdì 11) di Zoe Pia, pluri-diplomata al Venezze, nel quale contaminazioni tra musiche di diverse epoche e aree geografiche, con prevalenza al suo territorio di origine, la Sardegna, si intersecano in combinazioni sempre inaspettate; sul libro Il suono del Nord di Luca Vitali che sarà presentato domenica mattina, dedicato alla scena jazzistica di un paese inaspettato quale la Norvegia, e soprattutto su Raccontando Marco, vibrante e appassionato racconto della vita e dell’arte di Marco Tamburini a cura di uno dei suoi studenti più affezionati, Antonello Del Sordo. Raccontando Marco (che verrà presentato subito dopo il libro di Vitali) è stato, fin dalla sua presentazione come tesi di diploma accademico di Antonello, un impegno del Conservatorio per la sua pubblicazione che giunge, ora, nel modo più prestigioso possibile; esso rappresenta la prima memoria imperitura dedicata a Marco e anche per questo acquista un grande significato come documento storico del jazz e non solo italiano. Ma esso rappresenta soprattutto un omaggio umano insieme alla scelta di imperniare il Premio Nazionale delle Arti e la serata finale su un grande trombettista quale Enrico Rava.

E con questi elementi il Festival Contaminazioni non sarà una parentesi bella effimera, bensì una costruzione salda vivente a lungo nel tempo della musica e della vita.

Gli eventi del Festival Contaminazioni sono tutti a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Insieme a Liviero e Fagnocchi, alla conferenza di presentazione dell’iniziativa, c’era anche Virgilio Santato, presidente del Maggio rodigino.