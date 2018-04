Il tempo è quasi scaduto. Domenica 29 aprile la prima resa dei conti in gara 1, FemiCz Rovigo - Calvisano non è più una partita come le altre dal 2014, data della prima finale disputata nel bresciano. Tre vittorie titoli dei bresciani, uno per i rossoblù, ma questa volta si ritroveranno in semifinale, e i tifosi dei Bersaglieri sono come in naftalina pronti ad esplodere.

Rovigo - Adesso è il momento dell’attesa. Sembra come di essere un boxer dentro lo spogliatoio, fuori c’è l’arena, con il clamore del pubblico in trepidante attesa della nostra uscita. Siamo come alla ricerca della concentrazione, con il coach che mi guarda e prega assieme a me, o che mi sbraita nelle orecchie per caricarmi, ma tanto io non lo sento, sono troppo chiuso in me stesso. Per un istante si è come inebetiti che il momento decisivo sia giunto così improvvisamente e inaspettatamente presto, e noi non ne eravamo pronti, nonostante tutti gli allenamenti e la preparazione fisica. La realtà finalmente è arrivata, bisogna prendere una decisione definitiva e scendere nell’arena.

Eppure è successo altre volte e a questo momento dovremmo essere preparati a tutto ciò, ma ogni volta non è mai uguale alla precedente, sennò non si spiegherebbe il perché sia successo che il destino abbia bussato alla nostra porta in passato, come nel 2011 o nel 2015, e noi non gli abbiamo aperto, mandando alle ortiche ogni più logica previsione e sovvertendo una scienza esatta come la statistica.

Evidentemente nelle sport, così come in tutte le relazioni umane, le scienze esatte non c’entrano un fico secco, tutto si spiega, se si spiega, con qualcosa di più alto rispetto a un freddo calcolo matematico, un algoritmo o un operatore booleano, è per questo che affascina così tanto, perché non esiste una spiegazione e ogni volta è una storia diversa, nonostante l’immutabilità delle regole.

Forse l’unica spiegazione al groviglio di pensieri che mi girano nella testa esiste solo sotto il profilo umano della faccenda, sono causati dalle emozioni che si provano. Nessuno sa dare una spiegazione esatta riguardo le emozioni, o meglio, ognuno ne ha una propria, e non si sa perché esistano e quale leggi le governino. Forse per trovare una spiegazione riguardo le emozioni bisogna partire da un qualcosa di più alto che da un mero ragionamento, di più importante, da qualcosa che ci fa definire la felicità e l’infelicità, il peccato o la buona condotta, bisogna partire dall’amore per esempio, non è forse vero?

E’ così che, come a tutti sia capitato di attendere per un esito (di un esame, una risposta, o un sì o no dalla propria metà) il tempo si dilata e perde il suo valore normale, i secondi diventano ore e le ore secondi. Si può anche arrivare a rimproverarsi che troppe volte in passato ci siamo avvicinati alla meta e questa ci sia scappata, o che essa si sia avvicinata a noi e noi invece, per impreparazione, le siamo sfuggiti.

Allora che fare? Niente, assolutamente niente. L’unica cosa da fare è credere nei propri mezzi, nelle proprie capacità, nei propri convincimenti, nel proprio saper amare e cercare di fare semplicemente il proprio meglio e pregare Iddio di essere pronti a tutto ciò quando il nostro giudice suonerà la campanella della vita viva dal bordo del ring.

Stefano Padovan