L’ultimo numero “polesano” del trimestrale Provincia&lavoro

Le funzioni relative ai Centri per l’impiego passano dalle Province a Veneto Lavoro. Di gennaio scorso la protesta dei 262 dipendenti veneti dei centri per l’impiego che non ne volevano sapere del trasferimento (LEGGI ARTICOLO). La fase transitoria sarà fino al 30 giugno 2018. Per la rivista trimestrale Provincia&lavoro trattasi dell’ultimo numero curato dalla Provincia di Rovigo



Rovigo- “Il trasferimento dei Servizi per l'impiego all'ente strumentale della Regione Veneto sta per terminare – riporta nell’editoriale Monica Zanforlin - questo dunque sarà l'ultimo numero della pubblicazione curata dalla Provincia di Rovigo” nata nell’aprile del 2009.

“In questi ultimi anni – prosegue- a causa delle ristrettezze economiche, si è trasformata da cartacea a digitale e, per tutti i suoi aspetti: ideazione dei numeri, redazione, impaginazione, a parte la storica e generosa collaborazione di Sergio Garbato, è stata affidata esclusivamente al personale interno, che se ne è occupato con grande soddisfazione ed entusiasmo. Spiacerebbe quindi “la fine della storia”.

“L'auspicio – conclude il direttore responsabile – è che si possa proseguire in un ambito più ampio qual è quello della Regione”.

In questo numero. Prosegue il ciclo di storie professionali di successo con Silvia Lonardo che ha creato un blog “Cosedamamme”, conciliando vita familiare e lavorativa. Segue il bilancio dei due progetti Garanzia Giovani e Garanzia Adulti, finanziati dalla Regione Veneto, evidenziando la forza della rete territoriale attivata ed il lavoro in sinergia .

Come da consuetudine i dati sull'andamento del mercato del lavoro polesano. Non emergono differenze sostanziali rispetto al 2016, se non una flessione per l'occupazione maschile e dei piccolissimi miglioramenti per le donne. In generale i vari tassi provinciali risultano essere migliori rispetto alla media nazionale ma continua a permanere un evidente gap con il Veneto soprattutto per quanto riguarda la componente femminile. Più positivi, invece, i dati amministrativi sui movimenti occupazionali che confermano anche nel 2017 il recupero di parte dei posti di lavoro persi a causa della crisi.

Spazio poi ai convegni svoltisi a Rovigo a marzo sulle aree fragili ed a gennaio su “Giovani e lavoro”.

Un articolo sull’utilità della lingua latina e l'annuale rapporto sulla pubblica lettura in Polesine chiudono il trimestrale.