Simulazione del rischio sismico, l’allenamento che fa bene 

Due giornate immersi nel tema del rischio sismico per i geometri della provincia di Rovigo che avranno modo di partecipare a un seminario sulle tecniche di rinforzo strutturale in ambito della prevenzione sismica ed esercitazioni operative della protezione civile del distretto RO3



Rovigo - Il collegio provinciale geometri e geometri laureati di Rovigo nella continuità di una attività consolidata di attenzione alle problematiche correlate agli interventi post-sismici e, in generale, a quanto attiene alle conseguenze degli eventi calamitosi, nel contesto del superamento dell'emergenza all'interno del sistema della Protezione Civile, organizza nelle giornate del 27 e 28 aprile, presso la sala Rigolin del Censer di Rovigo un convegno dal titolo “Il geometra nella protezione civile, il rischio sismico”. Un seminario sulle tecniche di rinforzo strutturale in ambito della prevenzione sismica e simulazione di esercitazioni operative.

L'evento, primo in assoluto in Italia, è patrocinato dal consiglio nazionale geometri e geometri laureati, dalla cassa italiana previdenza e assistenza geometri, dall'Agepro (Associazione nazionale geometri volontari per la Protezione civile), dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Rovigo, e vedrà l'intervento delle istituzioni e degli Enti quali parti attive del sistema di Protezione Civile. Il tutto promosso e organizzato dal consiglio direttivo del collegio dei geometri e Gl di Rovigo, rappresentato dal nuovo oresidente Claudio Barison, con il contributo sia della commissione di protezione civile del collegio stesso sia dei volontari della protezione civile distretto RO3 della Provincia di Rovigo.

Il programma si articolerà in due giornate dove, nel pomeriggio del 27 si svolgerà un seminario sulle tecniche di rinforzo strutturale in ambito della prevenzione sismica, con interventi del presidente nazionale e del presidente dell’associazione Agepro e con la relazione di un esperto del settore.

A seguire dalle ore 19, si aprirà formalmente la sezione relativa alla simulazione di esercitazione operative (con il presupponendo un simulato evento sismico verificatosi alcuni giorni prima in provincia) nel contesto del Campo base predisposto dai Volontari di protezione civile appartenenti al distretto RO3 della Provincia di Rovigo (comuni di Rovigo – Ceregnano - Pettorazza Grimani – San Martino di Venezze e Villadose).

In tale ambito, si svolgeranno nella serata, i corsi di aggiornamento professionale per la redazione delle schede cosidette Aedes (rilievo del danno ai fini della agibilità del patrimonio edilizio). La simulazione proseguirà con il pernottamento nel campo da parte dei volontari e dei geometri accreditati.

Il giorno successivo 28 aprile a seguire, dopo il saluto delle autorità competenti, alla presenza anche delle classi 4a e 5a degli Istituti per Geometri di Rovigo ed Adria, si formeranno le squadre composte dai tecnici geometri qualificati accompagnati dai Volontari della protezione civile, per il sopralluogo di verifica sui i fabbricati segnalati dalle Amministrazioni Comunali partecipanti all'iniziativa per il rilievo simulato del danno.

Tutto ciò finalizzato al riconoscimento del ruolo del professionista geometra, come una delle figure tecniche competenti e parte integrante del sistema protezione civile.