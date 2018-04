I bambini scendono in piazza per dire No alla guerra in Siria

Villadose (Ro) - Le scuole in tutta Italia ilsi mobilitano con piccole iniziative didattiche o pubbliche perSono centinaia le scuole che in tutto il Paese hanno aderito all’iniziativa. Tra queste c’è anche l’istituto comprensivo di Villadose che alle ore 11 del 4 maggio in tutti i plessi adotterà iniziative particolari, didattiche, nella direzione di sensibilizzare gli alunni e il territorio sul dramma delle popolazioni civili, in primis i bambini, di Siria.Da sette anni il popolo siriano è vittima di quello che ormai si può definire ‘genocidio’, nel silenzio assordante del mondo, un mondo che sussulta ogni tanto per il dramma improvviso e poi ripiomba nel silenzio. La scuola, luogo votato per sua natura all'educazione alla convivenza civile, alla diffusione dei messaggi di pace e di solidarietà, non può restare indifferente al grido di aiuto che si leva dal popolo siriano.Ogni scuola organizza, il 4 maggio, iniziative in autonomia, ma tutte insieme leveranno un unico, compatto, appello per la pace in Siria.Ci saranno però anche due piccoli eventi pubblici: aalle ore 10 in piazza le classi 3A e 3B, 4A e 4B e 5^ della primaria (circa 80-90 alunni con i docenti rispettivi) si recheranno con un semplice striscione,n passaggio simbolico di una trentina di minuti.le dieci classi delle primarie e 4 classi della secondaria (circa 270 bambini), con i rispettivi docenti, si recheranno in piazza Corte Barchessa edsui valori della Pace e della Solidarietà, partendo dagli articoli della Convenzione sui diritti del Bambino e dell'Adolescente; infine saranno accese e lanciate le lanterne della pace.Nella speranza che il grido delle scuole italiane non giunga inascoltato a chi ha nelle mani anche una piccola fetta del destino delle popolazioni siriane.