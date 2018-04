Ben 1000 atleti in gara

Assegnato inoltre a Flavia Altoè il premio fair-play del Panathlon per lo spirito di collaborazione e un omaggio floreale da parte del Centro Scherma Rovigo, una tre giorni che ha visto Adria capitale della affascinate disciplina a cinque cerchi.

Adria (Ro) - Conclusa anche la terza ed ultima giornata del campionato Italiano di scherma a squadre presso l'autodromo di Adria, competizione che prevedeva per la giornata di domenica le finali di sciabola maschile e femminile per le serie B1 e B2.

Inizio puntuale della giornata sportiva con l’Inno Nazionale alle ore 8 e 45 di lunedì 30 aprile, con la presenza del rappresentante della Federazione Italiana di Scherma, il consigliere nazionale Alberto Ancarani e la presidente del comitato organizzatore, Centro Scherma Rovigo, Maddalena Zanetti. Atleti già pronti sulle pedane, che subito poi hanno dato vita agli assalti.

Solita organizzazione della gara con fase preliminare a gironi con incontri "all'italiana" che ha dato accesso alle eliminazioni dirette. Veloci gli incontri per questa arma, la sciabola, che si caratterizza per la grande rapidità dei gesti degli atleti con assalti nei quali il punteggio raggiunge rapidamente il limite per la vittoria di una delle due squadre in pedana. Qualche contestazione nella assegnazione dei punti, rapidamente risolta dalle commissioni arbitrali con la consultazione delle registrazioni previste dal regolamento con il video-arbitraggio e nel primo pomeriggio designazione dei vincitori, con le premiazioni ufficiali.

Hanno premiato gli atleti delle squadre a podio nelle varie serie: il Consigliere Nazionale della Fis Alberto Ancarani, la fiduciaria provinciale della Fis Maddalena Zanetti, per la sirezione dell'Autodromo Flavia Altoè e il presidente del Panathlon Rovigo Gianpaolo Milan.

Assegnato inoltre a Flavia Altoè il premio fair-play del Panathlon per lo spirito di collaborazione e un omaggio floreale da parte del Centro Scherma Rovigo, società sportiva organizzatrice dell’evento, per la disponibilità dimostrato dalla direzione dell’autodromo di Adria in questa e in altre occasioni in cui sono state ospitate gare di scherma.

La gara in questa giornata ha visto la partecipazione di circa 200 atleti suddivisi nelle 41 squadre partecipanti, a rappresentare tutta l’Italia, portando il complessivo delle tre giornate a circa 1000 atleti.

Domenica 29 aprile invece si sono svolti gli assalti per tutte le serie di spada maschile e femminile. Circa 400 gli atleti presenti in questa giornata a rappresentare le 94 squadre delle società sportive provenienti da tutta Italia. 42 le pedane occupate, allestite della Federazione Italiana di Scherma, con gli incontri che sono proseguiti fino alle ore 20 della serata.

Gli incontri si sono svolti con continuità per tutta la giornata, e gli atleti hanno offerto grande spettacolo per il pubblico, sia del settore che occasionale frequentatore dell’autodromo, mettendo in evidenza le loro capacità, il carattere e la tecnica.

Tipica organizzazione della manifestazione con l’avvicendarsi della fase a gironi con 4 squadre ciascuno, i cui risultati hanno portato alla successiva compilazione dei tabelloni ad eliminazione diretta. Questa formula di gara porta ad un crescendo dell’agonismo, dell’intensità e della qualità tecnica dei vari incontri, fino alle finali tra le due migliori squadre di ogni serie. La classifica finale determina inoltre le squadre che vengono promosse alla serie superiore, nella quale si troveranno a competere nella stagione sportiva seguente.

Ambiente ospitante l’Autodromo Adria International Raceway, dove le altre manifestazioni a carattere motoristico e non si integrano con questa gara, come offerte di spettacolo sportivo.

Alla fine della giornata la proclamazione ufficiale dei vincitori con la cerimonia di premiazione alla quale hanno partecipato: l’Assessore Regionale allo sport Cristiano Corazzari, il Presidente del Coni del Veneto Gianfranco Bardelle, il Consigliere Nazionale della Federazione Italiana di Scherma Alberto Ancarani, il presidente del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana di Scherma Guido Di Guida, in rappresentanza del comitato organizzatore della manifestazione Maddalena Zanetti, e il rappresentante del Panathlon di Adria Giovanni Orlandi.

Premio particolare, gagliardetto e medaglia del Coni Veneto, consegnati dal Presidente Regionale del Coni Veneto a Maddalena Zanetti rappresentante la società organizzatrice Centro Scherma Rovigo, in virtù dell’impegno dimostrato nei vari anni in cui queste manifestazioni si succedono nella Provincia di Rovigo e omaggio della Federazione Italiana di scherma consegnato al Direttore dell’autodromo, Mario Altoè, per la disponibilità che si ritrova ad ogni occasione in cui questa manifestazione si ripete in questo impianto sportivo.

Classifiche finali della giornata di lunedì 30 aprile:

Sciabola Maschile serie B1:

1. Circolo Scherma Lecco2. Mazara Scherma – Mazara Del Vallo (Trapani)3. Circolo Schermistico Mazarese - Mazara Del Vallo (Trapani)

Sciabola Femminile serie B1:

1. Il meglio della Scherma – Ottaviano (Napoli)2. CUS Siena3. Scherma Trani

Sciabola Maschile serie B2:

1.Dauno Foggia2.Club Scherma La Farnesiana - Parma3. Accademia Lame Romane - Roma

Sciabola femminile B2:

1. Club Scherma Fisciano – Fisciano (Salerno)2. Sala D’Armi Attilio Calatroni – San Zeno Naviglio (Brescia)3. Accademia Scherma Gallarate – Gallarate (Varese)

I risultati di domenica 29 aprile:

Spada maschile serie B1:

1. Roma Fencing2. Scherma Lame Azzurre Brindisi3. Club Scherma Koala di Reggio Emilia

Spada femminile serie B1:

1. GS P. Giannone Caserta

2. Club Scherma Pisa A. Di Ciolo

3. Club scherma S. Nicola

Spada maschile serie B2:

1. Polisportiva Scherma Bergamo2. Accademia Della Scherma Fermo3. Centro Sportivo Genova Scherma

Spada femminile serie B2:

1. Scherma Lame Azzurre Brindisi

2. C.S. Genova Scherma

3. Bresso Associazione Schermistica

Spada maschile serie C1:

1. S.S. Lazio Scherma Ariccia

2. Club Scherma Rapallo

3. Accademia Scherma Lia - Roma

Spada femminile serie C1:

1. Circolo Scherma G. Delfino - Ivrea

2. Giulio Verne Scherne - Roma

3. Club Scherma Ancona