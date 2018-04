"Con i docenti messi come maestro Stefano va applicato il buonsenso"

Rovigo - La protesta del docente rodigino 42 enne,“Esprimo la mia vicinanza a Stefano ed a tutta la categoria dei 48mila docenti italiani, di cui 4mila in Veneto e 400 polesani, che dal 28 aprile al 3 maggio, incroceranno le braccia per una sentenza del consiglio di stato di escludere i diplomati magistrali dalle graduatorie (Gae) per l’assunzione a tempo indeterminato. - afferma - Una situazione per la quale già diversi comuni veneti si sono mossi nei vari consigli comunali (approvando dei documenti) per tutelare la dignità e i diritti di tutte le categorie di docenti ed evitare la perdita dei posti di lavoro”.Secondo Bartelle: “Per questo motivo si potrebbe sfruttare l’occasione della visita della ministra all’istruzione Valeria Fedeli, prevista il prossimo 4 maggio, come annunciato dal sindaco Claudio Bellan durante l’ultimo consiglio comunale” conclude.