La soluzione del caso piscine si chiama Padova nuoto 

Il Comune di Rovigo di soldi ne ha già spesi: 3,6 milioni di euro più 250mila per 7 anni, un totale di 5 milioni e 350mila euro. Ora il debito potrebbe chiudersi con altri 6,2 milioni di euro futuri. Il polo natatorio di Rovigo alla fine potrebbe costare 11 milioni e 650mila euro di soldi pubblici, dei cittadini di Rovigo. A risolvere il caso potrebbe pensarci Padova nuoto

Rovigo - E’ attesa in settimana l’offerta vincolante del cosiddetto soggetto privato per rilevare la totalità delle quote sociali di Veneto Nuoto srl, società di scopo concessionaria del project financing voluto dall’allora sindaco Paolo Avezzù per la costruzione del polo natatorio di viale porta Po a Rovigo.

L’offerta arriverà dall’attuale gestore dell’impianto ovvero la Padova Nuoto, tra l’altro debitrice di Veneto Nuoto che, rilevandone le quote sociali, di fatto, otterrà immediatamente il vantaggio di annullare il proprio debito. L’adeguamento poi del canone di convenzione a circa 300mila euro annui oltre Iva garantiti dal Comune di Rovigo verso il concessionario per i rimanenti 13 anni di concessione, garantirà al nuovo proprietario di Veneto Nuoto, ovvero Padova Nuoto, entrate certe per quasi 4 milioni di euro.

Non solo, grazie al contributo immediato di circa 2,3 milioni di euro del Comune di Rovigo, Veneto nuoto aderirà alla proposta del valore di 4,5 milioni di euro di Unipol Banca, di estinguere il mutuo di progetto ed ovviamente, essendo stato estinto il mutuo, non vi sarà alcuna clausola di intervento del Comune in surroga del concessionario inadempiente, visto che non vi sarà più alcun debito da saldare da parte del (nuovo) concessionario.

L’ultimo vantaggio per Padova Nuoto, attuale gestore e socio di minoranza del concessionario Veneto Nuoto, sarà quello di non contribuire più per circa 200mila euro annui al project, ma di assicurare 91mila euro di lavori di manutenzione straordinaria alla struttura.

In pratica, Padova Nuoto, con i 2 milioni del Comune di Rovigo e la garanzia del contributo da 300mila annui sempre del Comune, si crea la possibilità di farsi un mutuo per 3,5 milioni che consentirà di saldare i debiti della società Veneto Nuoto verso banche e fornitori, di diventare concessionario della struttura che già gestisce e gestirà fino al 2031, di risparmiare circa 100mila euro annui sul piano finanziario del project, di riconsegnare la struttura manutentata al termine della concessione.

Vendendo le quote di Veneto Nuoto la società eviterà l’autoalimento così come prospettato in occasione dell’ultima assemblea dei soci di fine marzo, rinviata di almeno 30 giorni, (LEGGI ARTICOLO) in attesa della proposta che è già stata inviata all’avvocatura civica del Comune di Rovigo.