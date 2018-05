Poche ore all’apertura del festival letterario numero uno in Veneto 

Rovigo - L’arancione sta piano piano invadendo e colorando la città di Rovigo contagiando le persone cheNel giorno dell’anteprima del festival Sara Bacchiega, direttore artistico del festival assieme a Mattia Signorini, ha fatto un excursus di quello che sarà l’edizione 2018 con la grande novità della: “A fine dell’anno scorso eravamo sommersi da mail di genitori con la proposta di avere una sezione per i bambini, - esordisce - quindi quest’anno abbiamo deciso di fare questo salto. Non ci saranno solo letture, workshop, e laboratori ma ancheSono ‘Il metodo famiglia felice’ con Alberto Pellai sabato 5 maggio alle ore 18 ai giardini di piazza Matteotti dove viene raccontato il percorso del benessere di una famiglia ed il libro ’Sono pure i loro sogni’ di Matteo Bussola con uno spaccato dell’essere genitori e relativi al mondo della scuola”.Dopo quattro edizioni Rovigoracconta ormai è diventato un modo di essere tanto da essere riconosciuto, come spiega Bacchiega, a livello di importanza. Alla domanda se c’è nostalgia delle passate edizioni la direttrice artistica risponde: “Ogni edizione ha qualcosa di particolare, anche se lo rifacessimo non sarebbe mai uguale, dagli autori alle collaborazioni che si vengono a creare. Sicuramente ci piacerebbe portare di nuovo il sole” afferma sorridendo.La città ormai attende questo evento: “Abbiamo gente che ci scrive da tutta Italia, gente che prenota le ferie per tornare a Rovigo da dove vive in Inghilterra, c’è una bellissima aspettativa, un grande interesse e questo lo vediamo anche dai social e dal sito. La città lo aspetta, quando stiamo allestendo ci ferma e ci parla e questo ci dà una grande soddisfazione anche se magari siamo stanchi”.. “Come ogni anno tutti fondi che riceviamo li ridistribuiamo alla ditte locali, creando così indotto” conferma Bacchiega.Infine tornando al festival ed all’autore da non perdere per questa edizione Bacchiega risponde concludendo “è come chiedere ad un genitore quale è il figlio preferito, sicuramente l’evento con Guccini è molto atteso ma la proposta è molto variegata e”.