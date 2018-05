Concorso pubblico per un impiegato amministrativo 

C’è tempo fino al 24 maggio per presentare la domanda per partecipare alla selezione di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato nel Comune di Rosolina

Rosolina (Ro) - Il Comune cerca un istruttore amministrativo. In questi giorni infatti ha avvisto il bando per l’assunzione di questa figura per un contratto a tempo pieno e indeterminato.

La scelta arriva dal fatto che per la Regione Veneto non è presente personale in quello specifico profilo professionale in soprannumero o da ricollocare e pertanto sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa.

Le domande devono pervenire al Comune di Rosolina entro le ore 12 del 24 maggio. Successivamente l’amministrazione sottoporrà i candidati ad una prova consistente in un colloquio per il 5 giugno alle ore 15 sui temi del diritto costituzionale ed amministrativo, diritto civile e penale, ordinamento degli enti locali, contratti pubblici e conoscenze dei programmi.