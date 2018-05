Domenica il Mondo corre per la ricerca, anche ad Albarella

Alle 13 ora italiana di domenica 6 maggio scatta la sfida per sostenere la ricerca sulle lesioni al midollo spinale In Italia significativa l'iniziativa dell'isola di Albarella che accoglie l'evento nel suggestivo scenario del Parco Naturale del Po.

La App Wings for Life World Run permette a tutti, ovunque si trovino nel mondo, di partecipare all’evento globale anche se non possono raggiungere una delle location che ospita l’evento. Scaricando l’applicazione sul proprio smartphone, si può prendere parte ad una Wings for Life World Run virtuale, rincorsi da una Catcher Car digitale, esattamente nello stesso momento in cui prendono il via le Wings for Life World Run di tutto il mondo.

Per registrarsi e partecipare all'evento basta collegarsi al sito www.wingsforlifeworldrun.com, scegliere la località preferita, iscriversi e scaricare la specifica App sul proprio smartphone.

Albarella (Ro) - Domenica 6 maggio 2018 alle 13 ora italiana tutto il mondo si unisce per correre la Wings for Life World Run e sostenere la ricerca scientifica con un unico grande obiettivo: trovare una cura alle lesioni al midollo spinale.

La Wings for Life World Run è una gara dal format spettacolare, dove non esiste un traguardo ma è un'auto a inseguire e a eliminare i partecipanti lungo il tracciato. Sono 11 le location in cui l'ormai celebre "Catcher Car", scatterà all'inseguimento 30 minuti dopo dopo il via ufficiale: Sunrise (Florida), Izmir (Turchia), Zug (Svizzera), Pretoria (Sudafrica), Poznan (Polonia), Monaco (Germania), Kakheti (Georgia), Zadar (Croazia), Rio de Janeiro (Brasile), Vienna (Austria) e Melbourne (Australia).

A queste undici località si aggiunge un numero sempre più crescente di App Run, ossia aggregazioni spontanee di runner che hanno deciso di partecipare a distanza all'evento globale e sostenere così la Fondazione Wings For Life a cui viene devoluto il 100% delle iscrizioni e delle donazioni.

Dopo aver ospitato la World Run negli ultimi quattro anni (2014 e 2015 a Verona, 2016 e 2017 a Milano), domenica 6 maggio l'Italia promuove la versione digitale dell'evento: tra le varie App Run attivate su tutto il territorio nazionale particolarmente significativa è quella che si svolgerà ad Albarella, isola privata del Parco del Delta del Po che aprirà in via eccezionale ai runner e ai loro accompagnatori proprio per ospitare la Wings for Life App Run. Una scelta significativa per lanciare un messaggio importante: ovunque vi troviate il 6 maggio potrete partecipare e fare qualcosa di rilevante per il prossimo.

L'isola di Albarella a Rosolina (Ro), il cui normale accesso è riservato ai soli proprietari di immobili e ai loro ospiti, aprirà le porte ai partecipanti di Wings For Life fornendo un pass d’ingresso giornaliero. In questo modo verrà data l’opportunità ai runner e ai loro accompagnatori di scoprire una vera e propria perla naturalistica.

Il ritrovo sarà sul piazzale antistante villa Ca' Tiepolo dalle 10 e alle 11 per la registrazione. Un addetto, dopo aver verificato l'iscrizione, consegnerà un pass e fornirà le informazioni per l'ingresso.

La gara si svolgerà nello splendido ambiente del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, una entusiasmante corsa sull'argine e sulle strade immerse nella natura dell'Isola di Albarella, Rosolina (RO).

Lo spettacolare percorso è disegnato su un anello di 3380 metri da percorrere per più giri in senso orario. La prima parte si correrà su un argine sterrato dove si potranno ammirare da un lato le valli da pesca e dall’altro lo specchio nautico della laguna interna dell’isola. La seconda parte si svolgerà invece su asfalto, in una parte interna dell’isola immersa nel verde.

In accordo con la direzione dell’isola, il tragitto verrà chiuso al traffico – auto, biciclette, pedoni - dalle 13 alle 16.

L'App Run Isola di Albarella è sostenuta dall'Associazione Comunione Isola di Albarella, Marcegaglia Hotel&Resorts insieme a SPAK4, iTrail.co con il contributo di Fiordo 51, Mare Vostrum Beach bar & Restaurant, Torrefazione La Polesana.

Anche quest'anno Fox Sports coprirà l'evento con finestre dedicate alla Wings for Life World.

Live experience con live radio e TV streaming sul sito ufficiale www.wingsforlifeworldrun.com

Live digital streaming sul sito di Runner's World: www.runnersworld.it

Sito ufficiale dell'evento: www.wingsforlifeworldrun.com