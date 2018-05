Già 300 gli scritti 

Un pomeriggio di ciclismo che vedrà impegnati sia la società organizzatrice Gc Bosaro Emic del presidente Massimo Rossi che i numerosi sportivi e appassionati di Borsea guidati dall’instancabile Marco Verza e dai F.lli Venco.

Borsea (Ro) - Le premesse fanno ben sperare. Sono già trecento gli atleti iscritti e ancora ci si aspetta ulteriori adesioni.

Questi i dati forniti dalla società Asd – Gruppo ciclisti Bosaro Emic, società organizzatrice il “4° Trofeo Commercianti di Borsea”, manifestazione ciclistica riservata agli Esordienti 1° e 2° anno ed Allievi che si disputa domenica 6 maggio p.v. a Borsea (Rovigo).

A metà settimana le iscrizioni vedono ben 110 Allievi (ben ottantacinque provenienti da società del Veneti) pronti a darsi battaglia mentre, per quanto riguarda gli Esordienti, sono 100 quelli del 1° anno (Trentotto i Veneti) e ben 103 quelli del secondo anno (Trentasei i Veneti).

Un pomeriggio di ciclismo che vedrà impegnati sia la società organizzatrice Gc Bosaro Emic del presidente Massimo Rossi che i numerosi sportivi e appassionati di Borsea guidati dall’instancabile Marco Verza e dai F.lli Venco. Si precisa che nelle prime edizioni, la manifestazione ciclistica ha visto in gara solamente la cat. Allievi. Dallo scorso anno gli organizzatori sono andati ben oltre aprendo anche alla cat. Esordienti 1° e 2° anno. Uno sforzo ripagato dalle adesioni, che hanno portato in polesine numerosissimi atleti provenienti non solo dal Veneto ma anche dalle Regioni limitrofe.

Il via alle 14,00 con gli Esordienti 1° anno a fare da apripista poi, in successione, le gare degli Esordienti 2° anno e gli Allievi. Tutto è pronto a Borsea pronta ad ospitare un evento nel collaudato circuito cittadino. L’edizione 2018 riservata agli Allievi è valida anche quale prova unica di Campionato Provinciale di categoria. A contendersi la maglia di leader gli atleti del Bosaro Emic e del Porto Viro.