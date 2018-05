Il paradosso della giustizia rodigina: i giudici ci sono, gli spazi no

Rovigo -che andranno aLa denuncia viene dain occasione dell’“Il paradosso rodigino – spiega – è che, se da un lato abbiamo un numero di giudici, tra onorari e togati che ci soddisfa, dall’altro dobbiamo constatare che non ci saranno gli spazi dove collocare i nuovi organici. Mi risulta, in verità, che mancherebbero ancora un’unità presso la Procura della Repubblica e una, massimo due, presso il tribunale, ma complessivamente l’organico è sufficiente”.Rovigo rappresenta un caso più unico che raro rispetto al resto della regione: in Veneto ci sono tribunali con gli spazi, ma sotto organico, a Rovigo il contrario “il palazzo di giustizia è completamente inadeguato, soprattutto se consideriamo che l'accorpamento con Este ha esteso la competenza a 32 nuovi comuni della bassa padovana. Come avvocati siamo ben felici dell’arrivo delle tre nuove unità che dovrebbero accelerare il cammino della giustizia, ma, ripeto, mancano gli spazi”.Il problema è stato fatto presente sia alla presidente della corte d’Appello di Venezia Maria Luisa Marini che al procuratore generale della corte d’Appello di Venezia Antonio Mura. “Mi chiedo: - continua - ma in quale altra parte d’Italia si trova una Procura della Repubblica senza, a fianco, la polizia giudiziaria? Ma vi sembra normale che il procuratore, per contattare polizia e carabinieri, debba chiamarli al cellulare, perché non esiste nemmeno una linea diretta?”.La domanda è anche un’altra:“come quello contro i venetisti? A meno che il presidente della corte d’Assise non intenda celebrarlo nelle giornate di sabato, gli uffici, inevitabilmente, imploderanno.commenta Berti.Secondo“l’emergenza attuale è infatti data dal crescente contenzioso riguardante le domande di protezione internazionale da parte di persone richiedenti asilo nel nostro paese. La gestione di questa domanda di giustizia haAll’aumento del contenzioso non è infatti seguito l’aumento dei magistrati che debbono occuparsi della materia né l’incremento del personale delle cancellerie e ciò, soprattutto nel tribunale di Venezia, rischia di compromettere il generale funzionamento della giustizia civile”. Anche i consigli degli ordini degli avvocati sono stati messi in difficoltà . “Gli avvocati del triveneto chiedono che il Ministero, nella valutazione delle necessità di personale dei vari tribunali, accanto ai criteri utilizzati nel passato quali il rapporto popolazione-magistrati, il numero di imprese presenti e l’incidenza della criminalità tenga conto anche dell’incidenza numerica delle cause promosse da persone non residenti”.A Rovigo, comunque, si riscontrano anche: “Ma ci rendiamo conto che siamo costretti a lavorare in un tribunale dove, fino a non molto tempo fa,e i cittadini erano costretti a correre per i corridoi in cerca di servizi igienici funzionanti? – sottolinea Berti - Adesso funzionano male, ma andrebbero rifatti e la spesa si aggira intorno ai 200 mila euro. E che dire desono stati gli ordini professionali a sostenere la spesa per dotare quegli uffici di condizionatori mobili. Come si fa a lavorare con 40 gradi?”.Da ultimo c’è il. “Al momento – prosegue Berti - ci sono due guardie giurate all’ingresso del tribunale, ma i controlli di sicurezza sono del tutto inadeguati. Dovrebbero, almeno in teoria,ad oggi, però, qualsivoglia malintenzionato potrebbe aggredire un avvocato o un magistrato arrivando nel cuore del palazzo. La stanza del presidente del tribunale non è presidiata e solo quella del procuratore della Repubblica può contare sulla presenza di un maresciallo dei carabinieri che, tra le altre incombenze, funge anche da deterrente. Ma chiunque sarebbe in grado di entrare indisturbato in qualsiasi stanza di un sostituto procuratore perché non c’è nessun controllo. E si può entrare indisturbati nella stanza del giudice fallimentare”.“Se un tempo eravamo divisi tra coloro che chiedevano il mantenimento di un palazzo di giustizia in centro città e coloro che lo preferivano fuori, adesso, - conclude Berti - sfumata l’ipotesi della caserma Silvestri, siamo compatti sul fatto di cercare uno spazio adeguato e soprattutto accentrato. Anche perché una sede unica ridurrebbe la spesa degli affitti che oggi, tra palazzo Paoli, giudice di pace e Unep, si aggira intorno ai 200 mila euro all’anno”.