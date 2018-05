Il Prefetto si fa garante per il tavolo ambientale 

Villadose (Ro) - Incontro improntato sulla cordialità e la franchezza, quello che si è svoltoLa delegazione ha avuto modo di illustrare le ragioni che hanno spinto un gruppo di cittadini a: Villadose difatti, sostiene Terre Nostre, “rappresenta un unicum nella provincia quanto a concentrazione di siti potenzialmente pericolosi da un punto di vista di sicurezza ambientale: quattro discariche che raccolgono i rifiuti dell’intero Polesine, una zona industriale con una multinazionale farmaceutica dotata di inceneritore, autorizzato dall’Aia regionale a sversare nell’aria e nelle acque enormi quantità di sostanze tossiche e cancerogene, terreni agricoli sotto sequestro nell’ambito dei procedimenti legati a Coimpo, un allevamento intensivo di 14 mila visoni estranei al nostro ecosistema e altri allevamenti intensivi in arrivo”.Di fronte a tutto questo e alla preoccupazione dei cittadini, infastiditi e preoccupati anche dalle numerose emissioni odorigene che questi insediamenti provocano, l’amministrazione comunale a loro avviso “non dimostra di tenere nella dovuta considerazione i timori dei propri cittadini. Terre Nostre ha attivamente proposto campagne informative e incontri aperti al pubblico con esperti del settore su tali emergenze ambientali;raccolte attraverso una petizione che chiedeva l’installazione di centraline fisse all’interno della zona industriale e nei pressi del polo scolastico del paese, situato poco distante dai siti delle quattro discariche”.La stesso petizione, inoltre, chiedevacome sede privilegiata per poter discutere su questi temi con l’amministrazione, tavolo aperto alla partecipazione e al contributo delle realtà associative e no-profit locali.“Nonostante le promesse da parte del sindaco Alessio e le numerose sollecitazioni da parte di Terre Nostre Villadose, sono passati ormai quasi otto mesi senza che alcun tavolo di confronto sia stato attivato” spiegano.Il prefetto ha ascoltato con attenzione quanto esposto dalla delegazione e ha dimostrato di essere. L’incontro si è concluso con il sostegno del prefetto per tutte le iniziative a difesa del territorio e dell’ambiente e la rassicurazione circa un suo intervento presso il sindaco di Villadose volto a“Terre Nostre continuerà la sua battaglia affinché la voce dei cittadini non continui a rimanere inascoltata e perché l’amministrazione locale inizi davvero ad agire nel solo ed esclusivo interesse della cosa pubblica, con la massima trasparenza, favorendo un dialogo costruttivo”.