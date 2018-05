“Carlo Verdone è il mio maestro di sincerità”

Silvio Muccino, attore cinematografico, regista, sceneggiatore e scrittore italiano, torna al romanzo con una grande prova narrativa. Quando eravamo eroi, presentato nella serata di sabato 5 maggio in piazza Vittorio Emanuele II in occasione del festival Rovigoracconta, illustra la storia di Alex che dopo 15 anni torna in Italia per compiere il passo più importante della sua vita. Decide di ricontattare i quattro amici che una volta rappresentavano tutto il suo mondo, gli stessi che lui aveva abbandonato da un giorno all’altro, senza spiegazioni, sebbene ad unirli ci fosse un legame fortissimo. Vuole rivederli per raccontare la verità e chiudere i conti col passato. Nessuno di loro ha mai superato il dolore di quell’abbandono, che ha cambiato il corso delle loro vite per sempre: accettano l’invito di Alex a trascorrere tre giorni nella sua casa di campagna. Ad attenderli ci sarà una verità scioccante ed un fine settimana fatto di verità, confessioni, pianti e risate, al termine del quale niente sarà più lo stesso.

Muccino ha vinto il David giovani nel 2008 col romanzo Parlami d'amore. Debutta al cinema come attore a soli 16 anni nel film Come te nessuno mai, diretto dal fratello Gabriele con il quale scrive anche la sceneggiatura. Con il suo primo lavoro guadagna una candidatura ai Nastro d'Argento come miglior soggetto e vince il premio speciale come attore rivelazione. Dopo diversi film nel 2006 pubblica il suo primo romanzo Parlami d'amore, scritto a quattro mani con la scrittrice e sceneggiatrice Carla Vangelista con la quale è nata anche la collaborazione per il libro Quando eravamo soli

Come è nata l’idea del libro?

“Ha avuto tante genesi in realtà. In una primissima idea doveva essere un film, era un soggetto di Carla Vangelista. Dopodiché quando Carla stava scrivendo il suo ultimo romanzo, ed io il mio ultimo libro, mi ha passato questa idea dicendomi che era ancora tutto da definire e che ci potevo mettere le mani. Venendo dall’esperienza della scrittura avevo bisogno di sviluppare questa storia in totale libertà. Per cui ho preso questo soggetto, mi sono appropriato di questa storia, l’ho stravolta e l’ho trattata come se non avessi nessun paletto. La prima cosa che ho fatto è stata costruire la voce dei cinque protagonisti ed una volta trovata sono stati loro a raccontarmi il resto della storia e piano piano mi hanno condotto nella scrittura alternando voci e narratore onnisciente”.

Si ritrova nel personaggio di Alex?

“Mi ritrovo un po’ in tutti. Paolo Di Paolo un giorno mi ha detto che quando un autore parla in prima persona di se stesso mente, ma quando si perde nel racconto di altre storie è il momento in cui è più sincero in assoluto. Io credo di essere stato molto sincero, di essermi messo a nudo entrando e distribuendomi tra tutti i cinque personaggi che hanno un parte di me”.

Potrà essere un copione per il cinema?

“Il regalo più bello che ho scoperto è che quando scrivi non pensando per il cinema, il libro raggiunge già la sua finalità, è già perfetto e concluso così. Nella scrittura di questo libro mi sono anche dimenticato che potesse diventare o meno un film tanto che non è stato un pensiero per me. Credo che se dovessi poi trovarmi per adattarlo al cinema dovrei starci attento e pensarci con attenzione”.

E’ stato attore, regista ed ora scrittore. Quale ruolo predilige?

“Sono tutti lavori diversi ma che hanno in realtà una cosa in comune, ossia quello di raccontare storie. Tutto quello che ho fatto nella mia vita si può racchiudere dicendo che mi piace raccontare storie”.

Nel cinema è partito da una posizione privilegiata fino a ritagliarsi un ruolo più personale, come mai questa scelta?

“In qualche modo Parlami D’Amore che mi ha dato più successo e per la quale ha ricevuto un David, è stato l’inizio di un percorso di ricerca. Però ad ottobre è uscito un film che si chiama The Place dove sono stato accanto ai migliori attori del cinema italiano. Diciamo che se dovessi sintetizzare il mio lavoro di questi anni è un lavoro di crescita dove ciò che è cambiato è la storia dei personaggi che interpreto e racconto. Se a 16 anni prestavo il volto a storie generazionali, poi mi sono reso conto crescendo che c’è più complicità in me e quindi ho cercato più complicità nelle storie che mi offrivano. Forse quello che mi sono permesso di fare in questi anni è stato proprio scegliere con più attenzione”.

Il momento più difficile che ha affrontato?

“Crescere davanti agli occhi delle persone non è facile perché le persone tendono a fotografarti e inquadrarti, per cui la cosa più difficile è stato permettermi di consentire al pubblico di conoscermi in vesti diverse e questa è stata la cosa più importante che mi ha spinto al bisogno di ricerca”.

Il ricordo più bello nella sua carriera?

“Lavorare con Carlo Verdone è stato un ricordo meraviglioso, umanamente, professionalmente, come amico, come maestro”.

A chi guarda con ammirazione?

“Verdone è una persona che mi ha insegnato moltissimo, è stato una figura di riferimento”.

In futuro dove vuole arrivare? Quale è il suo obiettivo?

“Questo lavoro si può fare in tanti modi, seguire il successo per il successo o esprimere se stessi e quindi il successo che ottieni è più importante del plauso. In pochi artisti ci riescono e la mia è una ambizione molto alta. Vorrei usare questo lavoro e l’affetto del pubblico per raccontare storie sempre più mie, sempre più oneste e sincere”.

Marta Bellini