Saranno più di 1000 i giovani in gara

Il Coni Regionale ha organizzato i “Giochi del Veneto” estivi, che si terranno a Caorle dal 25 al 27 maggio. Hanno aderito 18 federazioni sportive e saranno più di mille i giovani atleti under 14 – provenienti da tutte le province del Veneto – che saranno in gara. I Giochi sono validi per la qualificazione alla fase finale del trofeo nazionale Coni Kinder + Sport che si terrà a Rimini l’ultima settimana di settembre.

Il 25 si terra la cerimonia di apertura e la sfilata che si concluderà con l’accensione del tripode, alla presenza di numerosi campioni olimpici.

Di grande importanza il convegno “Etica e sport” che si terrà alla mattina del 26 al Centro Civico comunale.

L’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari, illustrerà la Carta Etica, documento a cui le federazioni e le società sportive dovranno aderire per poter accedere ai finanziamenti regionali. Al convegno, che avrà inizio alle 10, parteciperanno tra gli altri il presidente regionale del Coni, Gianfranco Bardelle, il presidente dell’associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, i campioni olimpici Sara Simeoni, Francesco Panetta e Rossano Galtarossa e i presidenti regionali delle Federazioni sportive.