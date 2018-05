"Dal caso Bellelli la Regione spero abbia imparato qualcosa"

Rovigo - “Sulla Bellelli la Regione ammette, seppur parzialmente, di aver sbagliato ma. Com’è possibile essere rientrati della perdita ‘grazie all’attività di gestione complessiva dello strumento finanziario denominato Patrimonio destinato’, visto che questa misura è stata utilizzata solo per la Bellelli e quando è in corso un contenzioso, poiché il fallimento non permette di recuperare le quote azionarie? L’affermazione della Giunta non regge tecnicamente e deve essere spiegata in modo esaustivo, altrimenti presenterò una nuova interrogazione”. LEGGI ARTICOLO ) e“L’unico dato positivo, se così si può definire,testimoniato dalla volontà, già a ottobre 2014, di vendere l’intera partecipazione societaria, operazione poi non andata a buon fine. Ma è sbagliato dare tutta la colpa ai vertici aziendali, senza fare autocritica - dice Azzalin -. È necessario fare una profonda riflessione sul piano politico sulla bontà di questo strumento, avviato e utilizzato esclusivamente per la Bellelli e, ma. Anzitutto ci deve essere una ricaduta occupazionale, con verifica costante se ciò accade o meno, quindi occorrono garanzie ulteriori per il recupero dei soldi dei cittadini in caso di fallimento, garanzie che ovviamente non possono essere rappresentate dalle quote azionarie. È l’unico modo per far funzionare lo strumento del Patrimonio destinato, altrimenti la Regione lo accantoni definitivamente”.