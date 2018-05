Piazza XX Settembre, situazione fuori controllo

Rovigo - E' un accorato grido d'allarme quello lanciato pubblicamente da Massimo, cittadino di Rovigo e residente in piazza XX Settembre, a due passi dal Tempio della Rotonda, oggetto, tra l'altro, di recenti vandalismi. ", mi riferisco al degrado, schiamazzi diurni e notturni, ed ora, per non far mancare nulla, giocano anche a pallone alle dieci di sera con la conseguenza che buttando il pallone contro le porte o finestre, a ora tarda si prende spavento, per non parlare dell'immondizia varia che ci ritroviamo alla mattina davanti la porta di casa".telefonate ai vari centralini di polizia, carabinieri, vigili urbani, ma. Abbiamo bussato a tutte le porte possibili, non sappiamo più dove andare, a chi rivolgerci per avere la possibilità di una vita tranquilla.Quando parliamo con qualche persona dell'ordine pubblico ci viene risposto che non ci possono fare nulla perché è una zona pubblica, quindi dobbiamo subire. Fino a quando?, che molti rodigini apprezzano senza avere la minima idea di quale sia la qualità della vita qui, ma che si ricorderebbero della situazione se dovessero acquistare una nostra abitazione, motivo per cui non è facile vendere,Siamo lavoratori che con sacrifici stiamo pagando dei mutui, anche volendosi spostare, senza riuscire a vendere, come possiamo comprare casa in un altro posto?".