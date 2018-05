Sinergia tra pubblico e privato per aiutare gli ultimi

Rovigo - Un appuntamento che ha creato una sinergia tra pubblico e privato. E' stato un confronto tra istituzioni locali, pubblica amministrazione, 5 sindaci dei comuni limitrofi, operatori sociali, volontari., presente anche lui all'incontro.Tutti insieme per un unico obiettivo:come droga, alcol, cyberbullismo e ludopatia. L'incontro è stato voluto da“La struttura di Grignano - sottolinea, responsabile della Comunità Incontro di Amelia – deve essere valorizzata non solo con gli sforzi della Comunità Incontro e della cooperativa 'Alzati e vola', ma deve essere un bene comune, un punto di riferimento dove tutte le persone bisognose dei comuni limitrofi possono trovare un aiuto, un sostegno, un punto di riferimento immediat, un'accoglienza immediata”.Il discorso di Nicolasi è stato condiviso dal dottoredel Serd di Rovigo che ha aggiunto: “Vedo la necessità sul territorio di avere una struttura per pazienti cronici: alcolisti e tossicodipendenti. Il territorio ha subito bisogno di un centro per pazienti che sono passati attraverso il pubblico e privato, ma che non sono riusciti a risolvere il problema e che, dunque, hanno bisogno di un sostegno”.Tanti gli interventi che si sono alternati nell'arco della giornata, tra questi anche quello di, ex deputato e sottosegretario Welfare, che ha elogiato l'operato della Comunità sottolineando che: “Quando vivi la Comunità non riesci più a farne a meno perchè vieni coinvolto in una magica esperienza di vita”.Grande soddisfazione per l'incontro, che ha coinvolto pubblico e privato, è stata espressa da, presidente della cooperativa “Alzati e vola”. “Un primo risultato già lo abbiamo raggiunto – dice la Carlesso – un ragazzo ha espresso la volontà di entrare in Comunità a causa di problemi di ludopatia. Inoltre già abbiamo fissato un appuntamento con le istituzioni per progettare una sinergia tra pubblico e privato per aiutare chi ne ha bisogno. Dobbiamo unire tutte le forze per aiutare e offrire una possibilità agli ultimi. Dopo il percorso in comunità noi come cooperativa pensiamo al reinserimento nel quotidiano e nel mondo del lavoro della persona”.Durante la giornata di lavori i presenti hanno potuto ascoltare alcune toccanti testimonianze dei ragazzi ospiti della Comunità Incontro di Amelia che hanno intrapreso un percorso di recupero per uscire dal tunnel delle dipendenze, supportati dalla responsabile dell'equipe multidisciplinare, psicoterapeutadalla responsabile degli assistenti sociali,L'incontro è stata anche l'occasione per illustrare ilche ingloba in sé tre attività:. INascolto è un punto di ascolto sito all’interno della casa madre della Comunità ad Amelia con lo scopo di ascoltare, supportare e sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà. Instrada prevede un approccio diretto andando ad intercettare ed agganciare direttamente persone che usano ed abusano di sostanze ed alcol. Proprio per la prevenzione è stato istituito il progetto INclasse dedicato a tutte le scuole secondarie.