Una sconfitta che brucia

Un boccone amaro, ma è la legge dello sport. Nessun furto, zero polemiche, un semplice calcio di rimbalzo ha annientato un anno di duro lavoro di una squadra che durante la stagione ha mostrato carenze e pregi. Da lunedì si penserà alla prossima stagione, intanto alla FemiCz Rovigo non resta che leccarsi le ferite, Calvisano in finale troverà il Petrarca Padova, una bella sfida.

Joe McDonnell: “Sapevo che sarebbe stata una sfida equilibrata e una vera battaglia. In bocca al lupo al Calvisano per la finale, la nostra stagione finisce qui ma sono contento complessivamente di com'è andata.”

Matteo Ferro: “Complimenti ai nostri avversari, si sono dimostrati dei fuoriclasse e il drop di Novillo ne è una dimostrazione”.

Calvisano (Bs) - Quando si perde l’accesso alla finale per un punto e per un drop all’ultimo secondo è difficile da digerire. Nessuna recriminazione possibile, domenica 6 maggio Vivarini di Padova al Pata stadium ha diretto l’incontro in maniera ineccepibile coadiuvato anche da ottime scelte del TMO. Se proprio vogliamo essere pignoli, nel primo tempo un fallo di Boggiani poteva anche essere punito diversamente, un placcaggio al collo abbastanza evidente, ma non cattivo. Il fischietto di Padova ha optato per un semplice calcio di punizione.

Niente veleni, complotti, e tantomeno furti. Il Calvisano in casa durante la stagione non ha mai perso, il Rovigo al San Michele non ci vince da 4 anni, forse c’è un perchè. Tre punti di scarto per la FemiCz Rovigo in gara 1 di semifinale (12-9), 4 per il Calvisano al ritorno (24-20), è inequivocabile che le due squadre padrone del torneo degli ultimi quattro anni si equivalgono. Alla fine sono gli episodi e i singoli che cambiano le sorti di un match.

"Oggi è stata dura, come dev'essere una semifinale. Complimenti al Calvisano - ha commentato Joe McDonnell, head coach della FemiCz Rovigo - ma anche ai miei giocatori, entrambe le squadre hanno messo in campo il 100%, è stata una bella partita. Sapevo che sarebbe stata una sfida equilibrata e una vera battaglia. In bocca al lupo al Calvisano per la finale, la nostra stagione finisce qui ma sono contento complessivamente di com'è andata. Grazie ai ragazzi, allo staff e alla società, ora ci metteremo al lavoro per preparare il prossimo campionato".

Monumentale la prova di Matteo Ferro, il capitano dei Bersaglieri in forma smagliante, ha messo lo zampino sulle marcature della FemiCz Rovigo. Purtroppo è uscito per un infortunio nella ripresa, assenza che inevitabilmente si è fatta sentire nel finale.

"Per un punto Martin perse la cappa, e per un punto Calvisano va in Finale - è il commento di capitan Matteo Ferro - Complimenti ai nostri avversari, si sono dimostrati dei fuoriclasse e il drop di Novillo ne è una dimostrazione. Noi ci mangiamo questo boccone amaro ma ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni e lo staff, è stato un anno travagliato ma ci abbiamo sempre comunque creduto e fatto il massimo per raggiungere i nostri obiettivi".