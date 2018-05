Il 6 luglio l’udienza preliminare

Borsiste della scuola di formazione fatte oggetto di stalking, questa l’accusa a cui devono rispondere Francesco Bellomo e il Pm del tribunale di Rovigo, attualmente sospeso, Davide Nalin. Il ruolo del secondo sarebbe marginale secondo le contestazioni, ma bisognerà attendere l’udienza preliminare per capirne di più

Rovigo - Tutto potrebbe succedere, il rinvio a giudizio non è una condanna, ma l’esposizione mediatica della vicenda ha fatto molto clamore. Indagati sono in due, e non due persone qualsiasi. Il Pm del tribunale di Rovigo Davide Nalin (LEGGI ARTICOLO), ancora sospeso dalle funzioni, e Francesco Bellomo ex consigliere di Stato destituito.

L’accusa è partita dall’esposto di una padre di una ragazza di Piacenza che frequentava la scuola di formazione 'Diritto e Scienza’.

I Pm Roberto Fontana e Emilio Pisante hanno chiuso le indagini, l’accusa di pressanti vincoli di natura personale (Stalking) ai quali sarebbero state sottoposte alcune ragazze, dal divieto di sposarsi per non essere escluse dal corso, al ‘dress code' fatto di tacchi a spillo e minigonne.

Fissata l’udienza preliminare a Piacenza, sarà il 6 luglio prossimo.