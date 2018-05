La Toscana omaggia ancora il pioniere del calcio italiano

Ci sarà anche il noto giornalista rodigino Maurizio Romanato autore del volume “Francesco Gabrielli, le origini del calcio in Italia dalla ginnastica allo sport”. Tra gli ospiti anche Giovanni Galli, ex portiere della nazionale, Fiorentina, Milan e Napoli

Rovigo - Dopo la presentazione al Museo del calcio di Coverciano di una decina di anni fa, la Toscana omaggia ancora l’opera del rodigino Francesco Gabrielli (Bologna 1857- Rovigo 1899) e la sua importanza nella nascita del calcio moderno in Italia. La figura del ginnasta, professore di educazione fisica nelle scuole superiori di Rovigo e direttore della Società rodigina di ginnastica, e soprattutto, pioniere del calcio italiano, sarà al centro della tavola rotonda che si svolgerà venerdì 11 maggio alle 17 nel ridotto del Teatro del Popolo in piazza Gramsci a Castelfiorentino, nell’hinterland di Firenze. Vi parteciperanno l’ex direttore della Nazione Marcello Mancini, il giornalista del Giornale e conduttore di Salotto viola Mario Tenerani e il giornalista Maurizio Romanato, autore del volume “Francesco Gabrielli, le origini del calcio in Italia dalla ginnastica allo sport”. Ospite d’onore sarà l’ex portiere della nazionale, della Fiorentina, del Milan e del Napoli Giovanni Galli.

A conclusione della tavola rotonda sarà inaugurata la mostra fotografica e documentaria “Il calcio a Castelfiorentino dalle origini ai giorni nostri” che comprende un’ampia sezione dedicata a Francesco Gabrielli e a Rovigo (aperta fino a domenica 27 maggio).

Castelfiorentino è particolarmente legata alla famiglia Gabrielli perché la sorella di Francesco, Giulia, fu per oltre un decennio insegnante elementare nel centro toscano e, un anno dopo la sua morte, nel 1912, fu sostituita nello stesso incarico da Regina Gabrielli la figlia di Francesco che si sposò a Castelfiorentino ove rimase sino alla morte nel 1939. Al termine, nella vicina Gambassi Terme, si terrà la cena di presentazione del 12. Memorial Neri-Ferramosca dedicato ai due giovani calciatori della Juventus morti in un incidente nel laghetto ghiacciato di Vinovo nel 2006. Vi prendono parte squadre del calibro quali Juventus, Fiorentina, Bologna ecc.