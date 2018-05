I polesani conquistano anche la Sardegna

Ottima prova dei ragazzi di coach Luca Bonini e clima di festa al terzo tempo con una ospitalità magnifica della società cagliaritana.

Ora domenica 13 maggio la prima semifinale di andata a Badia Polesine contro l’ Alpago Rugby.

Cagliari - Ottima trasferta a Cagliari per l’under 16 della Rugby Badia 1981, nel ritorno dei quarti di finale del Trofeo “Lello Dolfato, dopo la vittoria in casa di domenica scorsa, contro il 7 Fradis Rugby Sinnai, il team bianco celeste si è imposto in terra sarda per 7 a 55.

La squadra, rientrata alle 23 di lunedì sera in Polesine, ha così anche potuto festeggiare, insieme allo staff e ad alcuni genitori, per 2 giorni, in un bellissimo contesto, la vittoria da imbattuti del campionato interregionale Veneto nel girone meritocratico.

Ora domenica 13 maggio la prima semifinale di andata a Badia Polesine contro l’Alpago Rugby. Badia parte bene e da subito dopo 2 minuti è già in vantaggio con un drive devastante, che si rivelerà come arma chiava per tutta la partita; rispondono i padroni di casa con grande prontezza e carattere passando in vantaggio su una nostra leggerezza difensiva. La partita poi si svolgerà a senso unico dove la Rugby Badia nelle rimesse laterali e nel gioco al largo domina, dimostrando di giocare un bel rugby veloce ed ordinato e sempre concreto. La partita finisce tra gli applausi del numeroso pubblico presente all’evento soprattutto per l’ottimo impegno e fair play di entrambe le squadre che dopo un terzo tempo memorabile, dove entrambi i capitani si sono scambiati i relativi gadget, si sono unite in cori e canti in una vera e propria festa di sport, valori e di condivisione che solo il rugby sa dare.

“La società Rugby Badia, vuole ringraziare sin d’ora la società 7 Fradis Rugby per la bellissima accoglienza ricevuta sperando quanto prima di poter contraccambiare l’ospitalità come già comunicato ai dirigenti, un ringraziamento allo staff ed agli accompagnatori e a tutti i genitori e sponsor, che hanno contribuito alla riuscita di questa impegnativa trasferta, chi ha seguito e a chi non ha potuto farlo. Un ringraziamento all’agenzia Fulvia Tours di Rovigo che ci ha permesso, in tempi brevissimi, di organizzare un viaggio ed un soggiorno perfetto”.

Badia 1981 U16: Sartori; Visentin; Bettarello;Bin A; Dolcetto; Venturin; Scolaro; Feddoul; Taddia A; Ferranti C; Pirolo; Burizzi;Bin E; Bisan; Cervato; Callegari; Degn; Rizzi; Romani; Savella.

All. Bonini – Capitozzo