Il Polesine vuole pesare di più a Venezia 

Rovigo - P“La proposta giratami dall’assessore regionale Cristiano Corazzari – ha osservato il presidente della Provincia Marco Trombini nel corso dei lavori odierni del consiglio – ha lo scopo di aumentare il peso in consiglio regionale di un territorio che come Belluno, tutelato perché comunità montane,. E’ il minimo che si possa concedere a questa provincia”.Il punto è stato sostenuto, primo fra tutti il consigliere di opposizione Michele Aretusini (Lega) che fa un plauso all’iniziativa e sostiene con forza la richiesta del presidente della Provincia.“Sono contento che il presidente abbia sollevato questo problema e appoggio completamente la sua proposta – spiega il consigliere leghista – il Polesine ha bisogno di rappresentanti, sia di opposizione che di maggioranza anche alla luce delle criticità socio-economiche che caratterizzano il nostro territorio. Secondo la legge regionale n.5 del 16 gennaio 2012, che regolamenta la composizione del consiglio regionale a Rovigo e provincia sono assegnati solo due rappresentanti e entrambi di opposizione. La stessa legge però indica delle specificità territoriali alle quali la Regione punta un occhio di riguardo per realizzarne un rafforzamento e in queste specificità ci sono anche le aree deltizie come il Polesine. Ed è proprio per questo, per il bisogno di rafforzare il peso del nostro territorio, una specificità della regione, e mirare al suo sviluppo, che non si può prescindere da una corretta rappresentanza politico-istituzionale che ci garantisca peso in consiglio regionale, sia in minoranza che in opposizione”.In apertura dei lavorivecchio patto di stabilità. “La Provincia di Rovigo – è stato ricordato da Trombini – si trova in compagnia con la maggior parte delle Province d’Italia e la stessa Upi si sta attivando per intervenire sulle possibili sanzioni”. In pratica non si può procedere ad assunzioni, cosa del resto impossibile anche con i conti in ordine. Siamo il brutto anatroccolo delle istituzioni e scontiamo l’immobilismo totale dell’apparato centrale”. Il rendiconto è stato votato all’unanimità