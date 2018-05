LAVORI PUBBLICI CASTELNOVO BARIANO (ROVIGO) Disagi per i mezzi del traporto pubblico in piazza dove si stanno effettuando i lavori di rifacimento del fondo stradale e delle fogne sottostanti Le corriere non passano in piazza, studenti rimasti a casa

Il cantiere aperto in piazza a Castelnovo Bariano ha creato fin da subito dei disagi sulla viabilità, soprattutto alle corriere che dopo un giorno di disguidi con le fermate provvisorie sono tornate a fermarsi in piazza

Castelnovo Bariano (Ro) - Sono cominciati nella giornata di lunedì 7 maggio i lavori di rifacimento stradale della piazza municipale di Castelnovo Bariano che vedranno i cantieri aperti fino al 18 maggio.



I lavori dal costo di 18 mila euro, che serviranno a migliorare la sede stradale della Municipale e del relativo sistema fognario, hanno visto qualche modifica alla viabilità stradale creando notevoli disagi. Per quanto concerne Busitalia Veneto le corriere per Ostiglia-Badia Polesine-Rovigo vedono fermate provvisorie in località Giacciana-Palazzi Vallicelli all'incrocio con la strada regionale 482 in aperta campagna e davanti al polo sportivo massese San Martino.



Questo ha recato notevoli problemi tanto che lunedì 7 maggio molti ragazzi non sono andati a scuola. Nella giornata di martedì mattina i pullman Busitalia Veneto sono tornati a fermarsi in piazza e i disagi sono finiti, ciò grazie al deciso intervento comunale.

