Cambio di data: il ponte sul Po chiuderà l’11 giugno 

Occhiobello (Ro) - Positivo l'esito dell'incontro di giovedì 10 maggio nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ha visto presenti i Comuni di Ferrara e Occhiobello, le Province di Ferrara e Rovigo, le Regioni Emilia Romagna e Veneto, Anas e società Autostrade relativi al ponte sul fiume Po tra Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena che ha visto il Ministero andare incontro alle esigenze delle amministrazioni.. Anas conferma la durata di quattro mesi per il cantiere. Il cantiere partirà da lunedì 11 giugno, una volta concluso l'anno scolastico in corso. Già dal 28 maggio fissata la partenza delle operazioni di accantieramento che prevederanno l’impossibilità di utilizzare le due passerelle ciclopedonali e brevi tratti di senso unico alternato, limitatamente alla fascia oraria 9-17. Anas nei prossimi giorni comunicherà le modalità operative del cantiere.In secondo luogo è stata confermata l'esenzione del pedaggio tra i caselli di Ferrara Nord e Occhiobello (solo origine e destinazione) per i nuovi e vecchi utenti telepass family (e per chi prenderà il telepass canone gratuito per i primi sei mesi). L'esenzione sarà riservata ai residenti e domiciliati nei Comuni di Ferrara, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Fiesso Umbertiano, Canaro e Pincara, e per tutti i veicoli di classe A e B.Alla conclusione del cantiere, eventuali maggiori ricavi di Autostrade dovuti ai maggiori transiti saranno detratti dal costo massimo presunto dell'operazione di 150mila euro.Sono in corso le operazioni di formazione del personale degli Urp dei due Comuni, formazione funzionale all'apertura dei due punti di distribuzione telepass che temporaneamente si attiveranno presso le delegazione di Pontelagoscuro e di Santa Maria Maddalena. Una volta sottoscritta la convenzione con Società Autostrade, verranno comunicate le modalità di distribuzione dei nuovi telepass.“Rimaneche ci auguriamo, con il contributo delle due Regioni, possa essere positivamente risolta e definita nei prossimi giorni, sia dal punto di vista dell'organizzazione del servizio che dei suoi costi.e: anche in questo caso la prossima settimana si daranno i dettagli operativi del servizio”.“Naturalmente non possiamo che esprimere piena soddisfazione per l'esito, non scontato, dell'incontro, che ci porta a ottenere un primo importante e certo risultato nella riduzione dei disagi e dei costi per i nostri cittadini. - concludono -Ringraziamo l'architetto Maria Lucia Conti, direttore generale del Mit e tutti i presenti all'incontro per la disponibilità dimostrata nella risoluzione dei problemi e dei disagi”.