Festeggiano i rodigini

Alle premiazioni finali ha preso parte anche il fiduciario del Coni Point di Rovigo Angelo Rossi. Al termine grandi festeggiamenti per tutti e tanta soddisfazione per una giornata di sport davvero riuscita.

Rovigo - Va in archivio tra gli applausi la fase interprovinciale dei campionati studenteschi di baseball. Venerdì scorso, 3 maggio 2018, agli impianti rodigini di via Vittorio Veneto a Rovigo le squadre provenienti da nove diverse scuole di primo grado delle province di Rovigo e Verona si sono date battaglia in avvincenti partite di softball misto.

In totale 12 gli incontri giocati sui tre diamanti allestiti dagli organizzatori grazie alla collaborazione del Baseball Softball Club Rovigo e ben coordinati dall’Ufficio scolastico provinciale. Al torneo hanno preso parte le scuole medie di Pontecchio, Adria 2, Trecenta, Polesella, Rovigo 2, Porto Tolle, più gli istituti comprensivi Verona 2, Fumane (Vr) e Stadio (Vr).

La formula ha previsto un’iniziale fase a gironi (tre, con tre squadre ciascuno). Questi i risultati maturati.

Girone A: Pontecchio – Adria 8-5; Verona 2 – Adria 8-0; Verona 2 – Pontecchio 8-0.

Girone B: Trecenta – Polesella 8-0; Fumane – Polesella 4-3; Fumane – Trecenta 5-7.

Girone C: Rovigo 2 – porto Tolle 7-0; Stadio Vr – Porto Tolle 4-0; Stadio Vr – Rovigo 2 0-2.

Alla successiva fase si sono qualificate solo le prime di ciascun girone, cioè: Verona 2, Trecenta e Rovigo 2, che poi si sono sfidate in sequenza per definire la vincitrice di giornata. Grande equilibrio in tutte le partite. Verona 2 ha superato Trecenta 5-2. Poi gli altopolesani si sono rifatti battendo Rovigo 2 per 3-1. A loro volta i rodigini hanno raccolto il successo su Verona 2 per 4-0. Al termine della mattinata si è fatto ricorso alla classifica avulsa per assegnare la vittoria, andata a Rovigo 2 grazie a un +2 nella differenza tra punti fatti e subiti. Seconda piazza per Verona 2 che, seppur alla pari con Trecenta, ha avuto la meglio nello scontro diretto.