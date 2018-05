I grandi poeti polesani

Rovigo - Un vero successo lo spettacolo di poesia e musica, di alto valore culturale, svoltosi lunedì 7 maggio scorso nella sala della Pescheria Nuova intitolatoorganizzato dall’ed anziani nell’ambito della rassegna Maggio Rodigino, la primavera della cultura.Dopo i doverosi saluti al pubblico presente, a nome dell’università popolare polesana la presidente, ha ringraziato la Fondazione per lo sviluppo culturale del Polesine, la fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la fondazione banca del Monte, promotrici della rassegna, il comune di Rovigo che con l’assessorato al Turismo ha patrocinato l’iniziativa e lo sponsor Rovigo Banca.Con l’evento si è voluto dedicare undi nascita e di adozione, che con la loro speciale abilità linguistica e sensibilità poetica hanno saputoDa “Rovigo picoleta” a “Testamento”, da “Quando a Rovigo mezzogiorno sonà” a “Comarego”, da “Cronaca nera” a “L’è na città Rovigo” per citarne alcune di quelle in scaletta, le poesie, scelte da Giuliano Scaranello, rodigino doc come lui ama definirsi, sono state declamate con efficace abilità interpretativa e di intrattenimento distintive dell’attore e regista, che con la voce modulata, a tratti possente, passando per la mimica facciale e la gestualità,, dove il profumo della polenta, una bella donna, il suono delle campane, la silenziosa e romantica atmosfera della piccola città fatta di albe nebbiose e tramonti in rosa sull’Adigetto sono risuonati carichi di nostalgia e di emozioni.Ad accompagnare l’attore anche la musica suonata da quattro bravissimi musicisti del conservatorio Venezze di Rovigo che con, con ilhanno eseguito la “Sonatina di Ravel in fa minore - primo – secondo e terzo tempo” , “ Sicilienne di Gabriel Faurè” per flauto e arpa e “Après un Reve di Faurè” per violoncello e arpa.Un sentito ringraziamento è stato rivolto al conservatorio di Musica in particolare al direttore,Fagnocchi, presente allo spettacolo. Molti gli applausi da parte del pubblico che ha partecipato compiaciuto e divertito.