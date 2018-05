"I progetti vanno condivisi, non come Borghi autentici"

Adria (Ro) -Barbierato, candidato sindaco di Adria, nella giornata di mercoledì 9 maggio è stato al tribunale della Corte dei Conti regionale del Veneto dove si è tenuta l’udienza frutto della indagine della relativa procura regionale che contesta un danno erariale, ossia uno spreco, o comunque un utilizzo non appropriato, di fondi pubblici, per 114mila euro complessivi.“Ho seguito personalmente da cittadino insieme a Michela Grotto e amici la vicenda fin dal 2014 fuori dal consiglio comunale per capire come venivano spesi 301.950 euro di soldi pubblici. - afferma -secondo l’art.97 della Costituzione, e poi di valutare la sospensione del progetto in autotutela secondo la Legge 241/90.con quel budget per la promozione turistica di Adria, e quanto o cosa è rimasto invece di quell’esperienza? Ora alcuni di quei ex amministratori si ripresentano alle prossime elezioni nei vari schieramenti, e solo alcuni hanno ammesso di aver sbagliato”.“La legge ora farà quel percorso che la parte politico amministrativa non ha voluto fare nonostante gli avvertimenti da noi lanciati - commenta -, ma questa vicenda fa capire che ciò che denunciavamo e proponiamo oggi con forza aveva un fondamento, cioè che per amministrare ci vuole estrema cura per i progetti che si creano, condivisione con il consiglio comunale e i cittadini, nell’ottica della trasparenza dovuta per legge. Ricordo inoltre che a seguito di questo progetto in questi quattro anni stiamo pagando come Comune spese legali per i vari ricorsi al Tar, prefetto, giudice di pace, decreto ingiuntivo… soldi pubblici dei cittadini”.