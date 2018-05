Il Comune resiste al Tar contro l’azienda dei polli

Porto Tolle (Ro) - Il Comune di Porto Tolle non vuole in polli nel suo territorio.con il quale si sono avviate le procedure di formazione della variante al Piano degli interventi ( LEGGI ARTICOLO ), impegnando a bilancio la somma complessiva di poco più di 12mila euro per dare il mandato di difendere le ragioni del Comune all’avvocato Mario Barioli del foro di Venezia.Il 12 febbraio era passata la variante che avrebbe dovuto mettere fine sulla proposta di realizzazione di tre allevamenti avicoli intensivi a Polesine Camerini, presentata proprio dalla società emiliana poiché veniva precisato cheIl giorno dopo l'approvazione della variante l'azienda aveva presentato una nuova documentazione integrativa relativa a due impianti (il cosiddetto Camerini 1 ed il Camerini 3) che erano in programma di essere realizzati uno in via Corridoni Sud e l'altro in via Fratelli Bandiera Sud, il titolare dell’azienda ha fatto ricorso. Ora l'amministrazione ha deciso di resistere per difendere un provvedimento votato come scelta strategica di politica territoriale attraverso uno strumento urbanistico.