Rossoblù ancora in Friuli

Il sesto turno di campionato riporta il Baseball Softball Club Rovigo in Friuli Venezia Giulia. Nel turno precedente l’Europa Sager ha fatto visita ai White Sox Buttrio aggiudicandosi di misura gara due. Un successo che ha mantenuto la squadra udinese a metà della graduatoria del girone. Un doppio successo consentirebbe al Rovigo l’aggancio.

Rovigo - Si torna in Friuli Venezia Giulia a caccia di punti per la classifica. Il cammino del Baseball Softball Club Rovigo riprende domenica 13 maggio con una nuova trasferta sul diamante di Bagnaria Arsa (Udine), dove ad attendere i rossoblù ci saranno i padroni di casa dell’Europa Sager. Gara uno è in programma alle 11, gara due alle 15.30. La partita a due facce giocata lo scorso weekend contro Cervignano (sconfitta in gara uno e vittoria sfiorata in gara due) ha dimostrato che la squadra c’è. L’imperativo per il manager Fidel Reionoso è tenere alto lo spirito del gruppo per cercare una doppia prestazione in terra friulana che possa fruttare punti in classifica.

Quello che si affaccia sul sesto turno dl girone B di Serie B non è però il miglior Baseball Softball Club Rovigo. La squadra rodigina deve fare i conti con alcune indisponibilità importanti. Dopo il rientro della scorsa settimana, Malengo si è fermato di nuovo per il riacutizzarsi del problema muscolare che sta penalizzando il suo avvio di stagione. Fuori causa anche Ferrari, ancora alle prese con la febbre alta. Alla lista degli assenti per problemi fisici si è purtroppo aggiunto Frigato.

Il Baseball Softball Club Rovigo è pronto a fare di necessità virtù: sul diamante ci sarà spazio per la “meglio gioventù” rossoblù su cui si fa tanto affidamento per il futuro. Soprattutto a loro si chiede un salto di qualità per rendere più effervescente una stagione che sulla distanza potrebbe regalare ancora soddisfazioni al roster rodigino, considerato che il girone di andata deve ancora portare alle sfide con le formazioni che stazionano appena sopra in classifica.